Ethiopian nimmt Passagierflug nach Bulawayo auf - drittes Ziel in Simbabwe

Ethiopian Airlines, nach eigenen Angaben Afrikas führende Fluggesellschaft, hat seit 30. Oktober 2022 eine neue Flugverbindung nach Bulawayo, Simbabwe, über Victoria Falls aufgenommen. Ethiopian hat vier wöchentliche Flüge nach Bulawayo aufgenommen. Bulawayo ist nach Harare und Victoria Falls die dritte Zielstadt in Simbabwe und das dritte neue Ziel, das nach der Pandemie eröffnet wurde. Tatsächlich ist die Behauptung vieler Pressestellen "nach der Pandemie" jedoch irreführend. Die Coronapandemie dauert weiterhin an und eine Verschärfung der Lage ist bei Auftauchen neuer Virusvarianten jederzeit möglich.

Mit der Aufnahme von Bulawayo erhöht sich die Zahl der weltweiten Ziele von Ethiopian auf 131. Der neue Flug wird dienstags, donnerstags, samstags und sonntags mit B787 durchgeführt. Bulawayo, auch bekannt als "Stadt der Könige", ist reich an Kulturgeschichte und nach der Hauptstadt Harare die zweitgrößte Stadt Simbabwes.

Mesfin Tasew, CEO der Ethiopian Airlines Group, sagte: "Wir bauen unser Streckennetz in Afrika kontinuierlich aus, um erschwingliche und bequeme Flugverbindungen zu bieten und den Handel innerhalb Afrikas und darüber hinaus zu erleichtern. Die Aufnahme von Flügen nach Bulawayo ist entscheidend für die Anbindung des südlichen Afrikas an die Welt mit unseren 130 Zielen auf fünf Kontinenten. Wir freuen uns, Bulawayo, das industrielle Zentrum Simbabwes und des südlichen Afrikas, zu bedienen und den Handel mit unseren Fracht- und Passagierdiensten zu beschleunigen. Unsere Flüge zu mehreren Städten in einem Land zeigen unser solides Engagement, unsere Kunden zu bedienen und unseren Kontinent als beste panafrikanische Fluggesellschaft zu unterstützen."

Bulawayo ist ein wichtiges Handels- und Touristenzentrum für Reisende aus allen Teilen der Welt, und Ethiopian wird den besten Konnektivitätsservice zusammen mit afrikanisch geprägter Gastfreundschaft bieten. Ethiopian hat bereits zwei andere Städte in Simbabwe angeflogen - Harare und Victoria Falls -, wobei der erste Flug nach Harare im Jahr 1980 stattfand. Der neue Flug nach Bulawayo zielt darauf ab, den nach der Pandemie wachsenden Geschäfts- und Urlaubsreisenden einen bequemen und erschwinglichen Service von und nach Bulawayo und der Region des südlichen Afrikas zu bieten.

Bulawayo ist die zweitgrößte Stadt mit dem zweitgrößten Flughafen des Landes. Die günstige geografische Lage, die Straßeninfrastruktur und das Hotelgewerbe haben die Stadt zu einem Zentrum des Tourismus gemacht. In der Stadt finden auch internationale Messen statt, die Touristen und Geschäftsreisende aus verschiedenen Teilen der Welt anziehen. Der Flughafen ist jedoch nicht ausgelastet, da nur wenige Fluggesellschaften Bulawayo anfliegen. Die Aufnahme von Flügen durch Ethiopian Airlines bietet den Einwohnern von Bulawayo und der Region des südlichen Afrikas zusätzliche Anschlussmöglichkeiten zu wettbewerbsfähigen Preisen.

(red / ET)