Ethiopian: Neue 737 MAX fliegen Hilfsgüter nach Äthiopien

Boeing und Ethiopian Airlines haben sich erneut zusammengetan, um humanitäre Hilfe zu den Bedürftigen zu bringen - diesmal mit drei kürzlich ausgelieferten 737-8 der Fluggesellschaft, um mehr als 12.000 Pfund an Hilfsgütern nach Addis Abeba in Äthiopien zu transportieren. Das gab die Fluggesellschaft in einer Aussendung bekannt.

"Ethiopian Airlines arbeitet schon seit langem mit Boeing bei humanitären Flügen zusammen", sagte Mesfin Tasew, Group CEO von Ethiopian Airlines. "Dies ist unsere 43. humanitäre Lieferung mit Boeing, und wir sind stolz darauf, mit dem Team von Boeing zusammenzuarbeiten, um wieder einmal diese Unterstützung nach Addis Abeba zu bringen."

Die Flüge mit humanitären Hilfsgütern starteten am 24. November, 26. November und 4. Dezember von den Boeing-Auslieferungszentren in Everett und Seattle und enthielten medizinische Hilfsgüter, Bücher und Schulmaterial für Bedürftige.

Die Global Ethiopian Diaspora Action Group (GEDAG) stellte chirurgische Handschuhe zur Verfügung, die von der Pharmaceutical Supply Agency des äthiopischen Gesundheitsministeriums verteilt werden sollen.

Noble Humanitarian Missions (NHM) stellte chirurgische Handschuhe zur Verfügung. Mekedonia, eine äthiopische Nichtregierungsorganisation, die sich für die Unterbringung von Obdachlosen einsetzt, wird die Verteilung der von NHM gespendeten Hilfsgüter vor Ort übernehmen.

Open Hearts Big Dreams (OHBD), eine im Bundesstaat Washington ansässige gemeinnützige Organisation, die sich für die Förderung der Alphabetisierung in Äthiopien einsetzt, spendete Bücher und Kunstmaterialien, die von Project Mercy, einer äthiopischen Wohltätigkeitsorganisation für Frauen, Kinder und Familien, verteilt werden.

Das Ethiopian Institute of Resilience and Climate Change stellte Kleidung, Handschuhe und Verbandsmaterial zur Verfügung, die von seinem äthiopischen gemeinnützigen Partner Wollo Bete Amhara verteilt werden. "Das Programm für humanitäre Flüge hat in den letzten 30 Jahren Tausenden von Menschen in Not geholfen, Zugang zu lebenswichtigen Hilfsgütern und humanitärer Hilfe zu erhalten", sagte Cheri Carter, Vizepräsidentin von Boeing Global Engagement bei Boeing. "Diese Flüge sind die jüngsten in einer langen Reihe von Dienstleistungen von Ethiopian Airlines für das äthiopische Volk, und wir sind dankbar für die fortgesetzte Partnerschaft."

Das Humanitarian Delivery Flight Program von Boeing wurde 1992 als Zusammenarbeit zwischen dem Unternehmen und seinen Kunden ins Leben gerufen, um den Transport von humanitären Hilfsgütern in neu ausgelieferten Flugzeugen mit ansonsten leeren Frachträumen zu unterstützen. Bis heute wurden mehr als 200 humanitäre Hilfsflüge durchgeführt. Seit Beginn des Programms wurden mehr als 1,7 Millionen Pfund an wichtigen Hilfsgütern ausgeliefert.

