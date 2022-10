Ethiopian schließt Umbau von erster Passagier 767 zum Frachter ab

Die Ethiopian Airlines Group hat den Abschluss der Umrüstung eines ihrer drei B767-Flugzeuge von Passagier- in Frachtflugzeuge bekannt gegeben. Ethiopian hat sich mit Israel Aerospace Industries (IAI) zusammengetan und in den MRO-Einrichtungen von Ethiopian in Addis Abeba eine Umrüstungslinie für B767-300ER-Frachtflugzeuge eingerichtet.

Die Fluggesellschaft führte diese Flugzeugtypen im Jahr 2004 ein. Die Umrüstung zielt darauf ab, diese alternden Flugzeuge durch hochmoderne und technologisch fortschrittliche Passagierflugzeuge zu ersetzen, um den Passagieren ein Höchstmaß an Komfort und Bequemlichkeit zu bieten. Die Umrüstung der Flugzeuge in Frachtflugzeuge erhöht auch die Frachtkapazität der Fluggesellschaft und verbessert ihren Service, wurde mitgeteilt.

In Zusammenarbeit mit Israel Aerospace Industries begann Ethiopian Anfang dieses Jahres mit der vollständigen Umrüstung seiner B767-Passagierflugzeuge im größten Wartungs-, Überholungs- und Reparaturzentrum des Kontinents in Addis Abeba. Die Fluggesellschaft hat die Umrüstung eines ihrer drei B767-Flugzeuge abgeschlossen, während die Umrüstung des zweiten Flugzeugs mit dem Schneiden der Türen ein wichtiges Stadium erreicht hat und in einigen Monaten abgeschlossen sein wird.

Ethiopian Airlines wurde für ihre Schlüsselrolle bei der weltweiten Verteilung von medizinischen Gütern und Impfstoffen gelobt. Die Frachtabteilung war für die Fluggesellschaft in den schwierigen Zeiten der Pandemie eine Art Rettungsanker. Ethiopian hatte rund 25 ihrer Großraum-Passagierflugzeuge mit Hilfe der hauseigenen MRO-Kapazitäten vorübergehend in Frachtflugzeuge umgewandelt, was den Frachtbetrieb ankurbelte und den Transport von rund 1 Milliarde Dosen des Impfstoffs Covid-19 rund um den Globus ermöglichte, teilte die Airline mit.

Ethiopian hat sein Frachtgeschäft in alle Teile der Welt ausgedehnt und eine Frachtflugzeugflotte mit neuester Technologie eingeführt. Derzeit deckt Ethiopian Cargo and Logistics Services mehr als 130 internationale Ziele auf der ganzen Welt ab, sowohl mit Frachtraumkapazität als auch mit 67 speziellen Frachter Diensten.

Ethiopian Cargo and Logistics Services, eine der wichtigsten strategischen Geschäftseinheiten der Ethiopian Airlines Group, wurde bei den Air Cargo News Awards 2022 als beste Frachtfluggesellschaft Afrikas und als Frachtfluggesellschaft des Jahres ausgezeichnet.

