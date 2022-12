Egypt Air stockt Flüge nach Moskau auf

Mit heute wurden die Egypt Air Flüge zwischen Cairo und Moskau von bisher 11 auf 14 wöchentliche Flüge aufgestockt. Zudem plane die Airline auch eine deutliche Aufstockung der Flüge zwischen Russland und dem Ferienort Sharm El Sheikh.

Touristen aus dem Terrorstaat Russland sind eine wichtige Einnahmequelle für Ägypten. Diese finanzielle Überlegung ist vermutlich der Hauptgrund, warum das nordafrikanische Land sich nicht an den Sanktionen der zivilisierten westlichen Welt gegen Russland beteiligt.

Islamischer Terror als Bedrohung

Ägypten gilt jedoch als nicht ungefährliches Reiseziel. Teile des Landes gelten als Sperrgebiet, es kommt seit Jahrzehnten immer wieder zu radikal-islamischen Terroranschlägen, wie etwa in Luxor 1997. Erst vor 7 Jahren brachten radikale muslimische Terroristen eine russische Verkehrsmaschine zum Absturz. In den Terroranschlag war offenbar auch in Techniker der Egypt Air verwickelt, der mit der Terrormiliz "Islamischer Staat" sympathisierte. Zur Sicherheitssituation im Land schreibt etwa das österreichische Außenministerium explizit: "Trotz erhöhter Sicherheitsmaßnahmen besteht im ganzen Land ein allgemeines Sicherheitsrisiko von terroristischen und anderen Angriffen." Auch die Situation der Menschen- und Frauenrechte in Ägypten gibt Anlass zur Sorge.

(red)