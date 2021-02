Jordanische Black Hawk für das Bundesheer

Vor rund zwei Jahren beschloss die Politik offiziell den Ankauf von drei weiteren Black Hawk Helikoptern für das Bundesheer - wir berichteten. Wie das Fachmagazin "Jane's Defence Weekly" aktuell berichtet, wurde nun ein entsprechender Vertrag abgeschlossen. Demnach soll Österreich drei gebrauchte UH-60L Black Hawk der jordanischen Luftstreitkräfte erhalten. Als Kaufpreis nennt das Blatt rund 72,8 Millionen US-Dollar.

Wann die Maschinen in Österreich eintreffen, ist allerdings noch nicht bekannt. Der Deal muss erst von der US-Regierung genehmigt werden, was allerdings als reine Formsache gilt, da Österreich bereits neun Black Hawk betreibt. Die Maschinen wurden nach der Lawinenkatastrophe von Galtür beschafft, wo die österreichischen Einsatzkräfte unter Leitung des hochdekorierten Polizeioffiziers Werner Senn sprichwörtlich auf verlorenem Posten standen, weil das Bundesheer über keine großen Transporthelikopter verfügte - die deutsche Bundeswehr und das US-Militär sprangen damals in die Bresche.

(red RE, HP)