Air Serbia fliegt direkt nach Tel Aviv

Der Airbus A319 der nationalen Fluggesellschaft wird dreimal pro Woche - dienstags, donnerstags und sonntags - zwischen der serbischen Hauptstadt und dem Flughafen Ben Gurion in Tel Aviv fliegen. Ab sofort können ab 109 Euro pro Strecke in der Economy Class erworben werden.

"Nach einer Pause von fast drei Jahren aufgrund der Pandemie werden wir im April wieder nach Israel fliegen. Wir freuen uns auf die Rückkehr nach Tel Aviv. Diese Stadt an der Mittelmeerküste ist der größte Ballungsraum und das kulturelle Zentrum Israels, in dem Tradition und Geschichte gepflegt werden. Ihre Rückkehr in das Streckennetz von Air Serbia wird unser Angebot weiter bereichern und unseren Passagieren eine gute Verbindung zwischen dem Nahen Osten und Westeuropa, den USA und dem Balkan ermöglichen", erklärte Boško Rupić, General Manager Commercial and Strategy, Air Serbia.

(red / YU)