Air Serbia gibt neue Destinationen bekannt

Der Erstflug von Air Serbia wurde auf dem Flughafen Falcone Borsellino in Punta Raisi, 35 Kilometer vom Zentrum Palermos entfernt, begrüßt.

"Die Kombination aus Geschichte, Tradition, Kultur und Unterhaltung macht Palermo zu einem sehr attraktiven Urlaubsziel, das sowohl für Aktivurlauber als auch für diejenigen attraktiv ist, die sich lieber am Strand mit einem Buch entspannen. Durch die Einführung einer Direktverbindung zu dieser Stadt können Reisende diese italienische Insel in weniger als zwei Stunden erreichen. Mit den Direktflügen nach Catania, die wir vor kurzem eingeführt haben, haben die Passagiere die Möglichkeit, Flüge zu kombinieren und so ganz Sizilien kennen zu lernen. Wir sind überzeugt, dass viele diese Gelegenheit nutzen werden", sagte Boško Rupić, General Manager Commercial and Strategy, Air Serbia.

Air Serbia bietet gute Verbindungen von Palermo über Belgrad zu anderen Städten in ihrem Streckennetz, wie Düsseldorf, Zürich, Amsterdam, Paris, Istanbul, Wien, Ljubljana, Zagreb, Berlin, Oslo und Stuttgart.

Weitere Informationen über die Aktivitäten der nationalen serbischen Fluggesellschaft finden Sie auf der Website des Air Serbia Media Centre.

(red / JU)