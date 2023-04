Restaurierung wohl gescheitert: Ehemalige Breitling Super Constellation ist wieder zu haben

2016 besuchte die "Star of Switzerland" der Super-Constellation-Flyer-Association, kurz SCFA, den Flughafen Wien (Austrian Wings berichtete darüber mit einer ausführlichen Foto- und Videoreportage), doch wenig später wurden schwere Schäden an den historischen Flugzeug entdeckt, deren Reparatur rund 20 Millionen Franken gekostet hätte. Das war eine zu hohe Summe für den Verein, der sich folglich auflöste. Die Super Constellation wurde daraufhin an eine deutsche Investorengruppe verkauft, die es wieder flugfähig restaurieren wollte. Doch daraus wurde nichts.

Austrian Wings Videoreportage von 2016 über dieses historische Flugzeug

Wie die "Flug Revue" berichtet, steht die einst "beste Dreimotorige über dem Atlantik" derzeit zum Verkauf. Die Chancen, das dieses elegante Flugzeug, das einst im Transatlantikverkehr neue Maßstäbe gesetzt hat, jemals wieder abheben wird, dürften damit verschwindend gering sein.

2005 auf der Airpower noch als "Breitling Super Constellation"

(red)