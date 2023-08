Ethiopian nimmt London-Gatwick in ihr britisches Streckennetz auf

CEO der Ethiopian Airlines Group, Mesfin Tasew, sagte zur Aufnahme des Fluges: "Wir haben eine 50-jährige Beziehung zu Großbritannien. Wir schätzen unsere Heathrow-Dienste sehr und freuen uns nun, Gatwick in unser umfangreiches globales Netzwerk aufzunehmen. Wir sind bereit, unsere Reichweite auf Gatwick auszudehnen und unsere bekannten, preisgekrönten Dienstleistungen anzubieten. Historisch gesehen haben wir Gatwick zuletzt in den Jahren 2005 und 2006 mit der Boeing 757 angeflogen. Jetzt wird die Strecke mit dem modernsten Airbus A350-900 bedient. Im Laufe der Jahre haben wir lobenswerte Partnerschaften mit über 100 britischen Unternehmen aus dem Luftfahrtsektor aufgebaut. Unsere Expansion in Großbritannien wird es uns unter anderem ermöglichen, diese Zusammenarbeit und Partnerschaft auf ein höheres Niveau zu heben."

Der neue Flugdienst von Ethiopian bietet einen Direktflug zwischen London-Gatwick und Addis Abeba an Bord eines Airbus A350 mit Business Class- und Economy-Kabinen und ermöglicht eine nahtlose Anbindung an das ausgedehnte globale Streckennetz von Ethiopian Airlines in Afrika, Fernost, Amerika und Asien.

Henock Woubishet, Area Manager UK & Ireland, kommentierte die neue Verbindung wie folgt: Großbritannien ist ein starker und wichtiger Markt für Ethiopian. Die Aufnahme von London-Gatwick in unseren britischen Flugplan ist eine wirklich gute Nachricht, da wir damit die dringend benötigte Kapazität nicht nur für unsere Passagiere, sondern auch für unsere Fracht im Frachtraum bereitstellen können. Ethiopian wird nun die Flughäfen London Heathrow, Gatwick und Manchester anfliegen".

Stephanie Wear, VP Aviation Development, London Gatwick, sagte: "Wir freuen uns, Ethiopian Airlines in diesem Winter wieder in London Gatwick begrüßen zu dürfen. Als größte Fluggesellschaft Afrikas ist dies eine hervorragende Ergänzung unseres Streckennetzes und stellt eine wertvolle Direktverbindung nach Ostafrika dar. Ethiopian Airlines ist die jüngste einer Reihe von Fluggesellschaften, die Langstreckenflüge von Gatwick aus anbieten wollen, was die starke Nachfrage nach Slots an unserem Flughafen unterstreicht. Auch für die Passagiere in London und im Südosten ist es eine fantastische Nachricht, dass sie nun eine größere Auswahl an Direktflügen nach Addis Abeba haben und auch mehr Möglichkeiten für Weiterflüge nach Afrika, Asien und in den Nahen Osten.

Die Verbindung ergänzt die täglichen A350-Nonstop-Flüge von T2 London Heathrow nach Addis Abeba und die fünfmal wöchentlich stattfindende A350-Verbindung von T2 Manchester nach Addis Abeba mit Anschlüssen zu mehr als 60 afrikanischen Zielen in Ost-, Süd-, Zentral- und Westafrika sowie Verbindungen in den Fernen Osten und nach Asien.

Ethiopian Airlines

Ethiopian Airlines (Ethiopian) ist nach eigenen Angaben die am schnellsten wachsende Fluggesellschaft in Afrika. In den fünfundsiebzig Jahren ihres Bestehens, hat sich Ethiopian zu einer der führenden Fluggesellschaften des Kontinents entwickelt, die in Sachen Effizienz und operativem

Erfolg. Ethiopian verfügt über den größten Anteil am panafrikanischen Passagier- und Frachtnetz und betreibt die jüngste und modernste Flotte zu mehr als 130 internationalen Passagier- und Frachtzielen auf fünf Kontinenten. Die Flotte von Ethiopian umfasst hochmoderne und umweltfreundliche Flugzeuge wie den Airbus A350, Boeing 787-8, Boeing 787-9, Boeing 777-300ER, Boeing 777-200LR, Boeing 777-200 Freighter, Bombardier Q-400 Doppelkabine mit einem durchschnittlichen Flottenalter von sieben Jahren. Tatsächlich ist Ethiopian die erste Fluggesellschaft in Afrika, die diese Flugzeuge besitzt und betreibt. Ethiopian führt derzeit einen 15-Jahres-Strategieplan mit der Bezeichnung Vision 2025, der das Unternehmen zur führenden Luftfahrtgruppe in Afrika mit sieben Geschäftsbereichen machen soll:

Ethiopian International Services; Ethiopian Cargo & Logistics Services; Ethiopian MRO Services; Ethiopian Aviation Academy; Ethiopian ADD Hub Ground Services, Ethiopian Airports Services und Ethiopian Expressdienste (Inland). Ethiopian ist eine mehrfach preisgekrönte Fluggesellschaft, die in den sieben Jahren vor Covid ein durchschnittliches Wachstum von 25 % verzeichnen konnte.

