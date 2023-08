Su-30 über ostpreußischem Königsberg abgestürzt

Beim Absturz eines Militärflugzeuges der russischen Streitkräfte in der russischen Enklave Königsberg (Russisch: Kaliningrad) ist die Besatzung ums Leben gekommen.

Videoaufnahmen im Netz zeigen, wie die Maschine vom Typ Suchoi Su-30, ein zweisitziges Mehrzweckkampfflugzeug, in niedriger Höhe zu einem Manöver ansetzt, das wie eine Fassrolle anmutet. Als sich die Maschine jedoch in Rückenlage befand, senkte sich die Nase und der Jet schlug wenige Minuten später auf dem Boden auf. Laut offiziellen Angaben des russischen Verteidigungsministeriums wurde die Besatzung getötet. Am Boden seien keine Personen zu Schaden gekommen.

Das Unglück ereignete sich in der russischen Enklave Königsberg. Die Stadt war mehrere hundert Jahre lang die Hauptstadt der preußischen Provinz Ostpreußen. Seit 1946 wird sie auf Russisch als Kaliningrad bezeichnet.

(red)