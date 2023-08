Vogelschlag in Triebwerk: LaudaMotion A320 muss umkehren

Am 26. August 2023 startete der Ryanair Flug FR 2345, durchgeführt vom Airbus A320, 9H-LMT, der Firma Lauda Europe (umgangssprachlich auch bekannt als LaudaMotion), vom Flughafen Helsiniki (Finnland), um nach London Stansted zu fliegen.

Doch unmittelbar nach dem Start kam es nach Austrian Wings vorliegenden Informationen zu einem Vogelschlag an einem der beiden Triebwerke. Aus diesem Grund beendeten die Piloten den Steigflug in 10.000 Fuß, arbeiteten die entsprechenden Checklisten ab und entschieden sich zur Rücklandung in Helsiniki.

Etwas mehr als eine halbe Stunde nach dem Start setzte der Airbus A320 wieder sicher in Helsinki auf.

