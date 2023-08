Vogelschlag kurz nach dem Start: AUA-Flug von Wien nach New York musste umkehren

Als Kurs OS 087 startete die Boeing 767-300ER mit dem Kennzeichen OE-LAY heute kurz vor 17 Uhr am Flughafen Wien Schwechat. Das Ziel der Maschine war der Flughafen JFK in der US-amerikanischen Metropole New York.

Doch bereits kurz nach dem Start in Wien traten Probleme auf. Die Piloten flogen Schleifen und setzten schließlich wieder sicher auf der Piste 16 auf. Dadurch musste auch der für Montag geplante Flug OS 088 von New York JFK nach Wien (OS 088) gestrichen werden.

Austrian Airlines erklärte auf "Austrian Wings"-Anfrage, dass es einen Vogelschlag gegeben habe und sich die Piloten deshalb zur Umkehr entschlossen hätten: "Die Sicherheit der Crew und Fluggäste hat für Austrian Airlines oberste Priorität. Kurz nach dem Start kam es heute Nachmittag am Flug OS087 von Wien nach New York zu einem Vogelschlag, weshalb das Flugzeug aus Sicherheitsgründen umkehrte. Das Flugzeug ist eine Stunde nach Start sicher und ohne Zwischenfälle in Wien zurückgelandet und wird aktuell technisch überprüft. Betroffene Passagiere werden umgebucht."

(red)