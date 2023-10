Flugpolizei überwachte Demo von Linksextremen am Flughafen Wien

Nicht zuletzt wegen seiner guten Sozialleistungen dürfte Österreich (neben Deutschland und Schweden) seit 2015 ein Magnet für Hunderttausende illegale Migranten aus aller Welt sein. So sagte kürzlich ein gewaltbereiter krimineller Syrer (er hatte an der Grenze mehrere Polizisten attackiert und teilweise verletzt, weil er nicht wollte, dass seine Frau für die Identifizierung den Schleier abnahm) bei seinem Prozess unverhohlen aus, dass er zwar eigentlich nach Großbritannien wollte, ihm aber Landsleute mittlerweile gesagt hätten, dass das Sozialsystem in Österreich "viel besser" sei. Deshalb wolle er - "so Gott will" - nun doch lieber in Österreich bleiben.

Die Kriminalität, insbesondere Sexualstraftaten, ist in Zusammenhang mit der illegalen Massenmigration vornehmlich junger Männer aus dem Nahen und Mittleren Osten in einigen Bereichen seither deutlich angestiegen, wie selbst die linksliberale Tageszeitung "Standard" bereits im Jahr 2020 konstatieren musste: "Die sexuelle Gewalt ist gestiegen – und Asylwerber sind unter den Tatverdächtigen massiv überrepräsentiert", zitierte das Blatt Birgitt Haller, ihres Zeichens Leiterin des Instituts für Konfliktforschung.

"Die importierte rigide Sexualmoral, wie sie in Afghanistan flächendeckender als im vielfältigen Syrien vorherrsche, lasse allein die verhüllte Frau ehrbar erscheinen, sagt der Soziologe Kenan Güngör. Ein knappes T-Shirt werde mitunter bereits als Zeichen der Lasterhaftigkeit gewertet – und als Legitimation für Übergriffe."

Die linksliberale Tageszeitung "Der Standard" am 20. 9. 2020

Kriminelle Ausländer sowie Personen, die weder Asyl noch einen sonstigen Schutzstatus in Österreich erhalten, sind allerdings ausreisepflichtig bzw. können auch in Abschiebehaft genommen, wenn sie der Aufforderung zur Ausreise nicht freiwillig nachkommen.

Montagnacht stürmten mehrere Linksextreme den Terminal 3 des Flughafens Wien, um gegen eine angebliche "Abschiebewelle in den Irak" zu demonstrieren. Die Polizei eskortierte die Linksextremen, die unter anderem Transparente mit Aufschriften wie "Österreich ist Täter" trugen, über das Gelände. Ein Helikopter der Flugpolizei überwachte die unangemeldete Aktion der Linksextremen aus der Luft.

Laut Flughafensprecher Peter Kleemann sei der Betrieb am Flughafen Wien durch die Störaktion nicht beeinträchtigt gewesen.

