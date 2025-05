Mit Video: Flughafenfeuerwehr aus Schwechat barg verunfallten Flugpolizei-Helikopter

Wie ausführlich berichtet, kam es gestern im Rahmen des Ausbildungsbetriebes der Hubschrauberflugschule des Innenministeriums zu einem Unfall, bei dem ein zum Training neuer Einsatzpiloten genutzter AS350 B1, Kennzeichen OE-BXI, schwer beschädigt wurde. Die beiden Insassen überstanden den Zwischenfall erfreulicherweise unverletzt.

Videoimpressionen von der Bergung - zum Abspielen in das Video klicken (Achtung: Dieses Material ist urheberrechtlich geschützt und darf ausschließlich mit schriftlicher Genehmigung von Austrian Wings verwendet werden - bei Interesse nehmen Sie bitte mit uns Kontakt auf)

Mitarbeiter der Flugpolizei und Unfallermittler waren rasch zur Stelle und nahmen noch am Unfallort eine erste Bestandsaufnahme vor, dokumentierten die Wracklage, etc ... unter anderem mit Fotos. Für die Bergung des verunfallten Luftfahrzeuges forderte das BMI Unterstützung beim Flughafen Schwechat (dem Eigentümer des Flugplatzes Bad Vöslau, LOAV) an. Vom Flughafen Schwechat (LOWW) rückte schweres Bergegeärt, das kurz nach 19 Uhr in Bad Vöslau eintraf. In den Stunden zuvor hatten Techniker bereits die Rotorblätter vom Rotorkopf der AS350 B1 abmontiert und auch andere Verkleidungsteile demontiert.

Die Flughafenfeuerwehr Schwechat und die Spezialisten der Flugpolizei arbeiteten bei der Bergung Hand in Hand.

Nach Eintreffen der Flughafenfeuerwehr Schwechat am Unfallort erfolgte die eigentliche Bergung. Der Helikopter (Leergewicht etwa 1,1 Tonnen) wurde mittels Kran angehoben und auf einen mit Matratzen "ausgeplsterten" Tieflader gehievt und dort mit Spanngurten gesichert.

Anschließend transportiere die Flughafenfeuerwehr den Helikopter in den Hangar der Hubschrauberflugschule des BMI auf dem Flugplatz Vöslau, wo Experten das Wrack nun untersuchen. Gemeinsam mit den Schäden am Helikopter und den Aussagen der Piloten dürfte die Unfallursache sowie der genaue Ablauf der Ereigniskette in Kürze feststehen. Diese Bergungsaktion dauerte etwas mehr als zwei Stunden.

Die Ausbildung der Piloten der österreichischen Flugpolizei erfolgt durch erfahrene Einsatzpiloten mit Ausbildungsberechtigung auf hohem Niveau. Die Piloten des Innenministeriums sind hochqualifizierte Spezialisten, die auch in der Privatwirtschaft sehr begehrt sind. Auch im zivilen Flugrettungswesen fliegen zahlreiche ehemalige Luftfahrzeugführer der Flugpolizei.

Mittels Tieflader wurde das Wrack zu einem Hangar transportiert, wo es nun weiter untersucht werden soll.

Dass die gestern beschädigte Maschine noch repariert wird, erscheint unwahrscheinlich. Die Maschine mit der Kennung OE-BXI wurde im Mai 1986 direkt ab Werk an das Innenministerium ausgeliefert und ist 39 Jahre alt. Zwar spielt dieser Umstand für die Flugsicherheit keine Rolle, wenn ein Luftfahrzeug korrekt gewartet wird, doch kann davon ausgegangen werden, dass diese AS350 B1 aufgrund ihres Alters ein wirtschaftlicher Totalschaden ist.

Text & Fotos: Patrick Huber