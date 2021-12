Flugpolizei jagt Schlepper und stellt Illegale

Am Dienstagnachmittag meldeten Anrainer im Bezirk Mödling (NÖ) beim Polizeinotruf, dass sie gesehen hätten, wie eine größere Gruppe arabisch aussehender Männer aus einem Fahrzeug ausgestiegen sei. Da der Verdacht der illegalen Migration bestand, wurden Streifen der Exekutive entsandt, die jedoch keine Wahrnehmung machen konnten.

In weiterer Folge forderten die bodengebundenen Beamten Unterstützung aus der Luft an. Die Libelle FLIR der Flugpolizei konnte schließlich eine Gruppe von 13 illegalen Migranten lokalisieren und die Polizisten am Boden an die illegal im Bundesgebiet aufhältigen Personen heranführen.

Die Fahndung nach dem Schlepper läuft.

(red)