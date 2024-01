EL AL Israel Airlines ermöglicht Kunden größtmögliche Flexibilität

Seit dem Terroranschlag vom 7. Oktober 2023, bei dem radikale Muslime der Terrororganisation Hamas und mit ihnen sympathisierende Zivilisten aus Gaza mehr als 1.200 Menschen in Israel - vom Baby bis zur 90-jährigen Shoa-Überlebenden abschlachteten - befindet sich Israel in einem Verteidigungskrieg gegen den radikal-islamischen Terrorismus. Das hat auch Auswirkungen auf den Flugverkehr. EL AL - Israels Nabelschnur zur Welt, bietet jetzt noch mehr Flexibilität bei Reisen von und nach Israel an.