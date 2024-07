Nach Hisbollah-Luftangriff mit toten Kinder: Israels Luftwaffe fliegt Verteidigungsschlag

Ein Dutzend Menschen, die meisten davon Kinder, starben - wie berichtet - beim gestrigen Luftangriff der Hisbollah auf ziviles von Israel kontrolliertes Gebiet. Als Reaktion flogen die Heimatschützer der israelischen Luftwaffe erneut Luftangriffe auf Infrastruktur der radikal-muslimischen Terrororganisation Hisbollah im Südlibanon.

Die Hisbollah-Terroristen können ungehindert von der Regierung des mehrheitliche muslimischen Libanon aus seit Jahren Terrorangriffe gegen Israel durchführen. Sie werden vom terroristischen Mullah-Regime des Iran unterstützt, der auch in Verdacht steht, in den Anschlag auf den Pan Am Flug 103 (Lockerbie) verwickelt zu sein.

(red)