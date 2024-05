100 Jahre AVIS-Flugzeugwerke: Heute ab 9 Uhr Festakt und Sonderpostamt in Brunn am Gebirge

Vor 100 Jahren, 1924, nahm die Avis Flugzeug- und Autowerke GmbH in Brunn am Gebirge als erste Flugzeugfabrik der Republik Österreich ihren Betrieb auf. Heute um 9 Uhr findet aus Anlass dieses Jubiläums in Brunn am Gebirge ein Festakt mit Sonderpostamt statt.