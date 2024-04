Bestätigt: EL AL fliegt weiter nach Wien, Kurs LY 363 auf dem Weg nach Schwechat

Wie von Austrian Wings bereits berichtet, hält EL AL Israel Airlines die Verbindung zwischen Wien und Tel Aviv weiter aufrecht. Der heutige Abendkurs ist bereits in der Luft und wird in etwas mehr als 3 Stunden in der österreichischen Hauptstadt landen.

Während EL AL und Wizz Air ihre Flüge zwischen Wien und Tel Aviv vorübergehend aufgrund des iranischen Terrorangriffs auf Israel ausgesetzt haben, fliegt der Flagcarrier Israels mit dem blau-weißen Davidstern auf dem Seitenleitwerk weiter und stellt damit die Nabelschnur zwischen Israel und der Welt dar.

Kurs LY 363 startete vor etwa 10 Minuten mit rund 2,5stündiger Verspätung am Flughafen Tel Aviv Ben Gurion und befindet sich derzeit auf dem Web in die österreichische Hauptstadt. Wie Austrian Wings aus gut unterrichteten israelischen Kreisen erfuhr, wird EL AL so lange fliegen, so lange der Luftraum über Israel nicht gesperrt ist.

Die AUA und ihre Konzernmutter Lufthansa setzen die Israel-Flüge bis zumindest morgen aus. Darüber, wann Wizz Air wieder zwischen Wien und Tel Aviv fliegen wird, liegen keine Informationen vor.

(red)