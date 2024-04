Warum die EL AL Flüge zwischen Wien und Israel absolut sicher sind

Die Vorgeschichte ist hinlänglich bekannt: In der Nacht von Samstag auf Sonntag führte der Iran einen massiven Luftschlag gegen Israel durch, wobei so gut wie alle Flugkörper durch die Luftabwehr sowie israelische, britische und amerikanische Kampfflugzeuge noch in der Luft zerstört werden konnten. Als Konsequenz dieser iranischen Terrorattacke auf Israel haben AUA und Wizz Air ihre Flüge nach Tel Aviv dennoch aus Sicherheitsgründen vorerst eingestellt. Auch die Muttergesellschaft Lufthansa fliegt derzeit nicht nach Israel. EL AL - Israel Airlines dagegen verbindet den jüdischen Staat weiterhin mit der Welt und natürlich fragen sich viele Passagiere (vor allem Europäer) ob denn das überhaupt sicher sein kann.

Meine Antwort darauf ist ein klares JA! Israel und sein Flagcarrier haben seit 1948 gelernt, ja lernen müssen, mit Drohungen, Gewalt und Terror der primär von seinen arabischen Nachbarn beziehungsweise seit 1979 auch vom Iran und seinen Handlangern ausging und ausgeht, zu leben und vor allem damit professionell umzugehen - etwas, das AUA, Wizz Air, Lufthansa und Co nicht gelernt haben, da sie es schlichtweg gar nicht mussten. Keine andere Fluglinie weltweit ist dermaßen bedroht, wie israelische Airlines. Wenn man als israelische Fluglinie also überleben will, und das im wahrsten Sinne des Wortes, darf man keine Kompromisse eingehen, sondern muss seinen eigenen Weg in Sachen Sicherheit gehen, ungeachtet aller Kritik von außen.

EL AL ist sowohl in den Bereichen "Flight Safety" als auch "Flight Security" weltweit federführend. Die Qualifikation von Piloten und Flugbegleitern ist ausgesprochen hoch. Noch nie in der mittlerweile 76-jährigen Geschichte der Airline ging ein Flugzeug durch einen Absturz verloren. Und auch gegen Terror ist die Fluglinie bestens gewappnet. Entführungsversuche sind durch ein umfassendes Sicherheitskonzept, das schon vor dem Flug greift, zum Scheitern verurteilt, Cockpittüren und Kabinenböden sind gepanzert und außerdem fliegt stets bewaffnetes Sicherheitspersonal mit. Und für Attacken von außen (etwa durch Raketenwerfer, auch das gab es leider schon!) verfügen die EL AL Flugzeuge (und jene der anderen israelischen Fluggesellschaften), übrigens als einzige weltweit, über moderne Defensivsysteme, wie sie ansonsten nur bei Militärflugzeugen zu finden sind. Wer mehr über die Geschichte und die Leistungen dieser einzigartigen Fluggesellschaft wissen will, die sich sogar einen Eintrag im Guiness Buch der Rekorde gesichert hat, dem empfehle ich mein Buch "Wie König Davids Söhne den Himmel eroberten - Von Sternstunden und Tragödien der israelischen Luftfahrt", in dem ich EL AL ein eigenes Kapitel gewidmet habe.

Übrigens, das umfassende israelische Sicherheitskonzept verhinderte vor gut 40 Jahren erfolgreich den Bombenanschlag auf einen Jumbo von EL AL, wie hier ausführlich geschildert ist.

Doch zurück zu den Wien-Flügen von EL AL: Aufgrund der oberhalb in groben Zügen geschilderten Sicherheitsvorkehrungen kann man sagen, dass an an Bord von EL AL Flugzeugen so sicher ist wie in Abrahams Schoß. Ich würde daher auch in diesen Zeiten keine Sekunde zögern und EL AL für einen Flug nach Tel Aviv sogar grundsätzlich den Vorzug vor anderen Fluglinien geben - WEGEN des umfassenden Sicherheitskonzepts (auch wenn es für Reisende vor allem am Boden mitunter sehr nervig sein kann).

Text: Patrick Huber, www.der-rasende-reporter.info

Hinweis: „Punktlandungen” sind Kommentare einzelner Autoren, die nicht zwingend die Meinung der Austrian Wings-Redaktion wiedergeben.