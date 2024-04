Bis zu 500 Drohnen bzw. Marschflugkörper sollen die Islamische Republik Iran und von ihr unterstützte radikal-islamische Terroristen heute Nacht auf Israel abgefeuert haben. Westliche Kampfjets beteiligen sich an der Verteidigung Israels gegen diesen Luftterror aus Teheran.

In Israel sind Flugabwehr und Luftwaffe in höchste Alarmbereitschaft versetzt worden. Doch Israel steht nicht alleine da. Großbritannien und die USA haben angekündigt, ihre in der Region stationierten Kampfjets aufsteigen zu lassen.

Die britischen und amerikanischen Piloten sollen die iranischen Terrordrohnen noch vor Erreichen Israels, nämlich über dem jordanischen und dem syrischen Luftraum abfangen.

