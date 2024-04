Iranischer Luftangriff auf Israel: AUA-Flug von Wien nach Tel Aviv betroffen

Eigentlich hätte der AUA-Flug OS 859 heute um 23:10 Uhr in Richtung Tel Aviv starten sollen. Doch wegen des iranischen Großangriffs auf Israel ist der Luftraum der einzigen stabilen rechtsstaatlichen Demokratie des Nahen Ostens derzeit komplett gesperrt. Starts und Landungen auf dem internationalen Flughafen Ben Gurion sind damit nicht möglich.

Aus diesem Grund hat die AUA ihren heutigen Nachtflug nach Tel Aviv vorerst auf morgen früh 06:40 Uhr verspätet. Allerdings ist zur Stunde völlig unklar, ob der Kurs durchgeführt werden kann oder gestrichen werden muss. Sollte der Iran weitere Luftangriffe auf Israel durchführen, so erscheint es wahrscheinlich, dass die AUA - wie schon nach dem Hamas-Terrorangriff auf Israel am 7. Oktober 2023 - die Verbindung nach Tel Aviv temporär einstellen muss. Von der vorläufigen Streichung/Verspätung des heutigen Nachtfluges sind auch die Passagiere des Kurses OS 860 betroffen, der von Tel Aviv nach Wien führen und morgen um 07:45 in der österreichischen Hauptstadt hätte landen sollen.

Patrick Huber, www.der-rasende-reporter.info