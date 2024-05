Historischer Moment: AUA Boeing 787-9 Dreamliner OE-LPL erstmals in Wien gelandet

Der 14. Mai 2024 wird in die Luftfahrtgeschichte eingehen. Nach Wartungsarbeiten in Taiwan und der Lackierung im spanischen Teruel, landete vor wenigen Stunden der erste einsatzbereite AUA-Dreamliner in Wien - die OE-LPL. Die Trainingsflüge starteten sogleich. Der Zeitplan der AUA ist ambitioniert: Bereits in fünf Tagen sind erste Passagierflüge geplant.

Die Einflottung der Boeing 787 Dreamliner bei der AUA stellt eine Zäsur dar. Denn zum ersten Mal seit gut 30 Jahren wird seitens der Fluggesellschaft mit dem rot-weiß-roten Seitenleitwerk wieder in neuer Langstreckentyp in Dienst gestellt. Den Anfang machen, wie ausführlich berichtet, zwei gebrauchte 787-9 von Bamboo aus Vietnam. Die erste Maschine, die OE-LPL, war vor rund 2 Monaten zunächst nach Taiwan überstellt worden, wo umfangreiche Wartungsarbeiten erfolgten, während die zweite Maschine, die OE-LPM, die sich derzeit in Taiwan befindet, zunächst nach Wien kam (in Bamboo-Farben) und dann weiter nach Asien flog.

Nachdem die Wartung der OE-LPL abgeschlossen war, flog die AUA das neue Flugzeug ins spanische Teruel. Ursprünglich hätte die 787 dort die vollen AUA-Farben erhalten sollen, aufgrund des AUA-Tarifkonfliktes, in dessen Rahmen Lufthansa der AUA offen drohte, erhielt die Maschine jedoch vorerst nur eine weiße Grundlackierung. Damit wollte das Lufthansa-Management offenbar Druck auf die AUA-Belegschaft ausüben und andeuten, dass die Dreamliner auch bei anderen Airlines des Konzerns eingesetzt werden können - was jedoch von Anfang an als unwahrscheinlich galt.

In dieser weißen Grundierung landete die OE-LPL am Nachmittag des 14. Mai 2024 gegen 15 Uhr aus Teruel kommend in Wien Schwechat. Der Anflug der Maschine mit der Flugnummer OS1478 erfolgte von Norden her auf die Piste 16. Zahlreiche Planespotter, AUA-Mitarbeiter und Angestellte des Flughafens beobachteten die Landung des Zweistrahlers auf seiner neuen Homebase. Anschließend führte der Jet noch zwei Stunden lang mehrere Crewtrainingsflüge durch. Derartige Flüge sind auch in den kommenden Tagen zu verschiedenen europäischen Flughäfen geplant.

Danach wird Austrian Airlines die Maschine zunächst auf Europastrecken einsetzen, damit die Flugbegleiter sich mit ihrem neuen Arbeitsplatz vertraut machen und die Piloten nach dem umfangreichen Simulatortraining möglichst viele Starts und Landungen auf dem "echten" Dreamliner absolvieren können.

Wie AUA-Pressesprecherin Anita Kiefer mir gegenüber bestätigte, ist der kommerzielle Erstflug des AUA-Dreamliners OE-LPL mit zahlenden Passagieren derzeit für den 20. Mai geplant.

Mitte Juni soll der neue Typ dann erstmals auf der Langstrecke zum Einsatz kommen. Ob die "Papa Lima" bis dahin schon das volle AUA-Farbenkleid trägt, bleibt abzuwarten. Anita Kiefer: "Unsere Experten erarbeiten derzeit einen Plan, um festzulegen, wann eine Lackierung in rot-weiß-roter Livery umsetzbar ist. Ein endgültiges Datum wurde noch nicht festgelegt. Der zweite Dreamliner soll bereits in entsprechender Austrian-Livery kommen."

Weitere Fotoimpressionen

Nach der Landung auf der 16 erfolgte der Start einer Trainingsflugreihe. Beim ersten Trainingsflug landete die Maschine auf der Piste 11, hier fotografiert im Endanflug.

Text & Fotos: Patrick Huber, www.der-rasende-reporter.info