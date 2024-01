Islam. Terror aus dem Libanon: Israelische Luftwaffe fliegt Verteidigungseinsätze

Mehr als 1.200 Menschen wurden in Israel am 7. Oktober 2023 durch einen Terrorangriff radikaler Muslime aus dem Gazastreifen brutalst abgeschlachtet - vom Kleinkind bis zur 90-jährigen Shoa-Überlebenden. Dafür verantwortlich war die von der Zivilbevölkerung in Gaza 2006/2007 ganz demokratisch - mit absoluter Mehrheit - an die Macht gewählte Terrororganisation Hamas. Zivilisten aus Gaza waren es auch, die den Angriff der Hamas auf Israel aktiv unterstützten. Seither befindet sich Israel in einem Verteidigungskrieg gegen den islamischen Terrorismus, der Israel vernichten will. Auch aus dem Libanon wird die einzige Demokratie des Nahen Ostens immer wieder attackiert.