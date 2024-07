Turkish Airlines/AnadoluJet: Passagiere rasteten aus, Polizeieinsatz am Flughafen Wien

Weil ihr Flug gestrichen wurde, rasteten laut einem Zeitungsbericht gut 100 Passagiere eines Turkish Airlines/AnadoluJet-Fluges am Flughafen Wien aus. Sogar die Polizei musste einschreiten.

AnadoluJet ist eine Billigflugmarke der teilstaatlichen türkischen Fluglinie Turkish Airlines und fliegt unter TK-Flugnummer auch nach Wien. Die Flüge zwischen Österreich und Istanbul beziehungsweise Ankara werden dabei zu einem großen Teil auch von Türken genutzt, die zwischen der neuen und der alten Heimat pendeln. Am Sonntagabend rasteten gut 100 gebuchte Fluggäste derart aus, dass die Polizei eingreifen musste. Das berichtet die Tageszeitung "Heute" unter Berufung auf Flughafensprecher Peter Kleemann.

Demnach stornierte AnadoluJet kurzfristig den Flug von Wien nach Ankara was gut 100 Passagiere derart in Rage brachte, dass die Polizei einschreiten und die Situation beruhigen musste, wie Kleemann gegenüber der Zeitung bestätigte. In weiterer Folge habe sich das Personal von Turkish Airlines beziehungsweise die von Turkish Airlines beauftragte Abfertigungsfirma um die gestrandeten Passagiere gekümmert.

