Ariana Afghan Airlines Boeing 737 schoss über Pistenende hinaus

Die betagte Boeing 737-400 (YA-PID) der Ariana Afghan Airlines sollte als Flug FG403 von Khost (Afghanistan) nach Dubai in den Vereinigten Arabischen Emiraten starten. An Bord befanden sich 110 Passagiere und 9 Besatzungsmitglieder, womit der Jet nicht voll besetzt war. Beim Startlauf überschoss die Maschine dennoch das Ende der 2.664 Meter langen Piste und wurde dabei schwer beschädigt. Der Besatzung gelang es dennoch, den Jet in die Luft zu bringen. Die entschied sich zu einer Sicherheitslandung in Kabul.

An Bord wurde niemand verletzt, das Flugzeug wird wohl abgeschrieben.

(red)