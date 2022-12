Ariana Afghan Airlines will A330 und B737-800 beschaffen

Rund ein Jahr nach der Machtübernahme der radikal-islamischen Taliban in Afghanistan kommt der Flugverkehr in Afghanistan langsam wieder in Schwung. Mit Hilfe der Vereinigten Arabischen Emirate wird die Flugsicherung auf mehreren afghanischen Airports, darunter auch Kabul, betrieben.

Die beiden wichtigsten Fluglinien des Landes sind die private Kam Air (das Unternehmen wollte 2010 auch Flüge nach Wien aufnehmen, aufgrund von Sicherheitsmängeln kam Kam Air nach dem Erstflug allerdings nie wieder) sowie die die staatliche Ariana Afghan Airlines, kurz Ariana.

Derzeit besteht die Flotte des 1955 gegründeten Unternehmens aus 1 Airbus A310-300, 1 Boeing 737-400 sowie einer Boeing 737-500. Bedient werden primär innerafghanische Verbindungen, darüber hinaus werden auch einige internationale Flüge, etwa in den Iran oder nach Russland angeboten. In die EU darf Ariana wegen Sicherheitsmängeln nicht fliegen, die Airline steht auf der Schwarzen Liste der EU.

Jetzt möchte Ariana ihre Flotte modernisieren. Die Airline will drei A330 sowie sechs Boeing 737-800 einflotten, um die veraltete Flotte zu ersetzen.

(red)