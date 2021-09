Air Base Ramstein für 12.000 Afghanen Hub zur Weiterreise in die USA

Auf der größten US-Militärbasis in Deutschland, Ramstein, warten derzeit 12.000 Afghanen auf ihre Weiterreise in die USA.

Die USA prüfen derzeit den Weitertransport von 12.000 evakuierten Afghanen in die USA über die Air Base Ramstein in Deutschland. Demnach halten sich rund 5.000 in der US-Militäranlage Rhine Ordnance Barracks in Kaiserslautern auf, die Übrigen auf weiteren US-Stützpunkten.

Ramstein gilt als größte US-Militärbasis in Europa. Traurige Berühmtheit erlangte der Stützpunkt durch das Flugtagunglück 1988, bei dem nach offiziellen Angaben 70 Menschen starben (tatsächlich dürfte die Zahl der Opfer deutlich höher liegen) und hunderte zum Teil schwer verletzt wurden.

