Nach stundenlanger Verspätung: AUA-Dreamliner OE-LPL auf dem Weg zurück nach Wien

Mit gut vier Stunden Verspätung startete der AUA-Dreamliner OE-LPL gestern in Wien zu seinem Flug nach New York. Mittlerweile befindet sich der Jet wieder auf dem Rückweg als OS088.

Wegen Problemen mit dem Boeing 787 Dreamliner OE-LPM musste gestern der zweite Dreamliner der AUA, die Boeing 787 OE-LPL kurzfristig eine Europa-Rotation übernehmen. Dadurch verzögerte sich der für 16:55 geplante Abflug nach New York um gut vier Stunden. Aus New York erreichten Austrian Wings bereits Nachrichten von verärgerten Passagieren, dass die Information und Betreuung der für den Flug von New York nach Wien (OS088) gebuchten Passagiere durch die AUA unzureichend gewesen sei und dass ihnen teilweise zusätzliche Kosten durch die vierstündige Verspätung entstanden seien.

Mittlerweile befindet sich die OE-LPL wieder auf dem Rückflug nach Wien. Statt wie geplant um 11:55 Uhr wird der Dreamliner aktuell erst um 15:32 Uhr in Wien erwartet.

Weniger als anderthalb Stunden später soll die OE-LPL dann erneut als OS087 nach New York JFK abheben.

