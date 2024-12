Bundesheer: 10.000 Flugstunden für Vizeleutnant Scheichenberger

Bundesheer-Pilot Vizeleutnant Peter Scheichenberger ist 10.000 Stunden geflogen. Zu den Mustern, in denen er im Cockpit saß gehören die legendäre Saab Safir (wegen der gelben Farbe auch Eierspeisbomber genannt), die PIlatus PC-6, die PC-7, die Cessna L-19, die CASA CN235, die Lockheed C-130 Hercules und die Diamond DA40.

Air Chief Generalmajor Gerfried Promberger gratulierte dem Jubilar persönlich. GM Promberger ist selbst ausgebildeter Militärpilot und flog die Saab 105 bis zu deren Ausmusterung. Vizeleutnant Scheichenberger war in den 1990er Jahren übrigens einer der Fluglehrer von Generalmajor Promberger, wie der Air Chief im Gespräch mit Austrian Wings bestätigte: "Vizeleutnant Scheichenberger war einer meiner Ausbilder während der Grundschulung, der Kunstflugausbildung sowie im Verbands- und Instrumentenflug

im Jahr 1996 an der Fliegerschule in Zeltweg."

Text: Patrick Huber, www.der-rasende-reporter.info