Fotobericht: Luftraumsperre - sechs Air India Langstrecken-Boeings zum Tankstopp am Flughafen Wien

Sechs Langstreckenflüge von Air India landete heute am Morgen außerplanmäßig auf dem Flughafen Wien. Grund sind politische Differenzen zwischen Indien und Pakistan, die zu einer Sperre des pakistanischen Luftraums für indische Flugzeuge geführt haben. Die Sperre dauert noch bis mindestens 23. Mai 2025, sofern zuvor keine Einigung zwischen den seit Jahrzehnten verfeindeten Staaten erzielt wird.

Nach dem islamistischen Terroranschlag durch pakistanische Staatsbürger in der Kaschmir Region der mehr als zwei Dutzend Todesopfer forderte, haben sich die seit Jahrzehnten bestehenden Spannungen zwischen Indien und Pakistan weiter verschärft. Indien wies pakistanische Staatsbürger aus, der Nachbar Pakistan "revanchierte" sich mit unter anderem einer Sperre seines Luftraumes für indische Flugzeuge. Und die hat nun weitreichende Folgen. Weil Flugzeuge von indischen Fluglinien den pakistanischen Luftraum nicht mehr durchfliegen dürfen, müssen die Flugzeuge teils lange und teure Umwege in Kauf nehmen. Das wiederum führt dazu, dass manche Langstreckenflüge mit dem an Bord befindlichen Sprit ihr Ziel nicht mehr erreichen können. Sie müssen deshalb eine Zwischenlandung einlegen, um nachzutanken.

Die Boeing 777-300ER, VT-AER, war auf dem Weg von Mumbai nach New York.

Einer der Flughäfen, die für die Treibstoffaufnahme von Air India ausgewählt wurden, ist der Flughafen Wien Schwechat, auch VIE oder LOWW genannt. Allein heute in der Früh landeten sechs Langstrecken-Boeing (5 Boeing 777-300ER und 1 Boeing 787-8 Dreamliner) der Air India in Schwechat. Sie wurden auf dem "Hotel-Block" beziehungsweise dem "Kilo-Block" geparkt und dort betankt, ehe sie den Flug fortsetzen konnten. Auch auf anderen europäischen Flughäfen legten Air India Maschinen sogenannte Fuel Stops ein.

Die VT-ALM (Vordergrund), ebenfalls eine Boeing 777-300ER flog von Vancouver nach Delhi.

Heute in Wien von Air India zum Auftanken gelandete Flüge:

AI 119 Mumbai-New York

AI 186 Vancouver-Delhi

AI 174 San Francisco-Delhi

AI 103 Delhi-Washington

AI 127 Delhi-Chicago

AI 187 Delhi-Toronto

Diese farbenfrohe Boeing 777-300ER führte den Flug von San Francisco nach Delhi durch.

Während die San Francisco Maschine noch in Wien stand, landete schon die nächste Air India in Wien. Die im Hintergrund ersichtliche Boeing 787-8 mit der Kennung VT-NAA war auf dem Weg von Delhi nach Washington und musste in Wien ebenfalls nachtanken.

Zwei Boeing 777-300ER und eine Boeing 787-8 der Air India zeitgleich in Wien.

Das Design der Fenster der Air India Maschinen ist denen der indischen Paläste nachempfunden.

Der Start der Maschinen zum Weiterflug erfolgte auf der Piste 29.

Diese Boeing 777-300ER (VT-ALO) war auf dem Weg von Delhi nach Chicago.

Die VT-ALS dagegen flog von Delhi nach Toronto.

Da das NOTAM mit dem die Luftraumsperre über Pakistan verlautbart wurde bis mindestens 23. Mai gilt, ist bis dahin weiterhin mit dem täglichen Besuch mehrerer indischer Langstreckenflugzeuge in Wien zu rechnen.

Text: Patrick Huber

Fotos: Austria Wings Media Crew & www.der-rasende-reporter.info