Pressburg/Bratislava: Erstflug nach Kuba

„Kuba ist eine Ergänzung unseres Angebots an exotischen Destinationen, die wir unseren Kunden im Winter ab Bratislava anbieten. Wir haben unsere ersten Flüge in die Dominikanische Republik Ende Oktober, nach Vietnam im November und in der Weihnachts- und Neujahrszeit erweitern wir unser Angebot mit Direktflügen von Bratislava nach Kuba“, sagte Marcel Siekel, Direktor des Reisebüros DER Touristik SK.

Ein Airbus A330 mit einer Kapazität von 285 Plätzen, davon 30 in der Business Class, bringt die Passagiere nach Holguín. Ein kompletter 10-tägiger Urlaub kann zu Preisen ab 999 € pro Person gebucht werden, einschließlich Flug, Unterkunft und weiterer Leistungen.

Holguín ist die östliche Region Kubas mit konstanterem und wärmerem Wetter. Sie ist ein idealer Ausgangspunkt für den Besuch der zweitgrößten Stadt Kubas, Santiago de Cuba, oder der ältesten Stadt Kubas, Baracoa. Naturliebhaber werden die Wandermöglichkeiten in der Sierra de Nipe und die schönen Strände mit dem türkisfarbenen Meer zu schätzen wissen.

„Das Angebot an exotischen Winterreisen ab Bratislava ist in diesem Jahr so groß wie noch nie - bis zu 12 exotische Länder werden angeflogen. Wir freuen uns, dass die Reisebüros Fischer und Kartágo aus der Gruppe Der Touristik Direktflüge von Bratislava nach Kuba in ihr Angebot aufgenommen haben und damit das Angebot für slowakische Urlauber noch erweitern“, sagte Dušan Novota, Direktor des Flughafens M. R. Štefánik.

(red / BTS)