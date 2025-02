Smartwings-Erstflug von Pressburg nach Maskat in den Oman

Passagiere, die vom Flughafen M. R. Štefánik der slowakischen Hauptstadt Pressburg (Slowakisch: Bratislava) abfliegen, haben ab sofort eine größere Auswahl an Flügen in den Oman auf der Arabischen Halbinsel. Zusätzlich zu den Urlaubsflügen nach Salalah im Oman gibt es seit 1. Februar auch Direktflüge von Pressburg/Bratislava nach Maskat, der Hauptstadt des Oman.

„Im Segment der exotischen Reisen ab Bratislava sind in diesem Winter der Oman und Dubai in den Vereinigten Arabischen Emiraten die beliebtesten Ziele. Dank der Direktflüge aus der Slowakei sind diese Ziele jetzt noch besser erreichbar. Darüber hinaus steht der Oman in der Beliebtheitsskala an erster Stelle, da er das nächstgelegene exotische Reiseziel ist, das von Bratislava aus direkt angeflogen wird, erschwinglich ist und eine relativ kurze Flugzeit von 5 Stunden hat. Deshalb haben wir neben Salalah auch Direktflüge nach Maskat in das Angebot der Abflüge vom Flughafen M. R. Štefánik ab dem 1. Februar aufgenommen,“ sagte Eleonóra Fedorová, CEO von Satur CK Eleonóra Fedorová.

Flüge nach Maskat, Oman, werden in den Winter- und Frühjahrsmonaten 1 x wöchentlich, jeweils samstags, durchgeführt. Charterflüge sind von Februar bis Mai 2025 geplant. Sie werden von Smartwings mit ihrem Flugzeug Boeing 737 MAX 8 mit einer Kapazität von 189 Passagieren durchgeführt.

(red / BTS)