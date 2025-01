Pressburg/Bratislava: Fast 2 Millionen Passagiere im Jahr 2024

Im Jahr 2024 wurden auf dem Flughafen M. R. Štefánik der slowakischen Hauptstadt Pressburg (Slowakisch: Bratislava) insgesamt 1.948.008 Passagiere abgefertigt, 7 % mehr als im Jahr 2023. Die meisten Passagiere reisten nach Antalya, London und Mailand. Auch die Zahl der Flüge stieg im Vergleich zu 2023 um sechs Prozent. Insgesamt gab es 28.098 Starts und Landungen am Flughafen der slowakischen Hauptstadt.

"Mit der Zahl von 1,948 Millionen abgefertigten Passagieren haben wir die fünfthöchste Zahl an abgefertigten Passagieren in der gesamten Geschichte des Flughafens erreicht - wir haben 134.348 Passagiere mehr abgefertigt als im Vorjahr“, so Airport-Chef Dusan Novota.

(red / BTS)