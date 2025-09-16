Gemeinde Fischamend verleiht ILF-Präsident Rudolf Ster die Silberne Ehrennadel

Rudolf Ster ist Gründer und Präsident der Interessensgemeinschaft Luftfahrt Fischamend. Er barg gemeinsam mit seinem leider viel zu früh verstorbenen Freund Reinhard Ringl auch eine in Fischamend abgestürzte Me-109 und sorgte für eine würdige letzte Ruhestätte des verunglückten Piloten. Jetzt ehrte Bürgermeister Thomas Ram den verdienten Lokalhistoriker.

Seit mehr als 25 Jahren beschäftigt sich Experte Ing. Rudolf Ster mit der Fischamender Luftfahrtgeschichte und ist dadurch weit über die Grenzen der Stadt bekannt geworden.

Für seine Verdienste erhielt Ing. Rudolf Ster die Silberne Ehrennadel der Stadtgemeinde Fischamend. Im Beisein von Ehefrau Christine Ster bedankten sich Bürgermeister Thomas Ram und Vizebürgermeister Gerald Baumgartlinger für dessen umfangreiches ehrenamtliches Engagement.

Ster war gemeinsam mit Cpt. Gerhard Gruber und dem früheren Kustos des Heimatmuseums Fischamend, Franz Lorenz, maßgeblich an der Organisation und Durchführung des Jubiläumsflugtages 2009 in Fischamend beteiligt.

(red / Gemeinde Fischamend)