Die Fluggesellschaft Wizz Air setzt ihre Expansion am Flughafen Pressburg/Bratislava fort und wird in zwei Monaten eine weitere neue Direktverbindung von Bratislava aus anbieten – nach Nizza an der französischen Riviera. Die Côte d'Azur wird ab dem 31. März 2026 dreimal pro Woche mit einem Direktflug von Pressburg/Bratislava aus erreichbar sein.

Vom Flughafen M. R. Štefánik in Pressburg/Bratislava gibt es ab Ende März jeden Dienstag, Donnerstag und Samstag Direktflüge nach Nizza. Durchgeführt werden die Flüge von Wizz Air, sie sind bereits buchbar.

„Wir freuen uns, dass wir unser Streckennetz aus der Slowakei mit der Einführung eines Direktflugs von Bratislava nach Nizza weiter ausbauen können. Dieser Schritt bietet Reisenden in der Slowakei mehr Reisemöglichkeiten, erweitert das Angebot an Urlaubs- und Städtereisen und sorgt gleichzeitig für einen stabilen Passagierstrom in beide Richtungen“, sagte Vera Jardan, Managerin für Unternehmenskommunikation bei Wizz Air. „Die neue Verbindung ab Pressburg/Bratislava ist ein weiterer Schritt in unserem Bestreben, den Reisenden mehr Möglichkeiten für Reisen innerhalb Europas zu bieten“, fügte sie hinzu.

Dank der Verbindung nach Nizza wird Pressburg/Bratislava eine direkte Flugverbindung zu einem weiteren Land haben – Frankreich. Wizz Air wächst an seinem Standort am Flughafen Pressburg/Bratislava und bietet insgesamt bereits 31 Linienflüge an.

Im März wird Wizz Air von Pressburg/Bratislava aus bis zu 10 völlig neue Strecken zu den Zielen Berlin, Dortmund, Tirana, Ohrid, Pristina, Tel Aviv, Tuzla, Rom (Hauptflughafen Fiumicino) und Warschau (Hauptflughafen Chopin) und Nizza anbieten.

Ab Juni wird es auch einen neuen Direktflug nach Mykonos geben, und vor wenigen Tagen wurden neue Flugverbindungen nach Kutaisi in Georgien, Jerewan, Larnaca und Chișinău in Moldawien eröffnet.

Derzeit bietet die Fluggesellschaft Wizz Air aus der Slowakei (Flüge auch von anderen Flughäfen) insgesamt 35 Strecken zu 34 Zielen in 22 Ländern an. Im Jahr 2025 führte die Fluggesellschaft mehr als 2.000 Flüge von und nach Slowakei durch, beförderte fast eine halbe Million Passagiere und erreichte eine Flugauslastung von 99,78 %, was zu den höchsten Werten in der Luftfahrtbranche zählt.

Wizz Air hatte im Vorjahr bekannt gegeben, seine Basis in Wien zu schließen und eine neue in der Slowakei zu eröffnen. Grund ist unter anderem die unter grüner Regierungsbeteiligung in Österreich eingeführte wirtschaftsfeindliche Luftverkehrsabgabe.

(red MS / BTS)