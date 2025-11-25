Österreichs Fliegerwelt trauert: FSZ-Spitzerberg Obmann Rudolf Wenighofer ist tot

Völlig überraschend ist am Wochenende der langjährige Obmann des Flugsportzentrums Spitzerberg, Rudolf Wenighofer, im Alter von 78 Jahren verstorben. Am Samstag (29. November) wird der beliebte Flieger, der unendlich viel für den Flugsport im Allgemeinen und den Spitzerberg im Besonderen geleistet hat, im Beisein von Familie, Freunden und Fliegerkameraden in Hainburg zu Grabe getragen.

Noch Ende September zeichnete er für die große Airshow am Spitzerberg verantwortlich, begeisterte die tausenden Besucher als Platzsprecher mit Witz, Charme und Fachkenntnis - doch jetzt ist Rudolf "Rudi" Wenighofer, der Obmann des Flugsportzentrums Spitzerberg überraschend im Alter von 78 Jahren verstorben. Nach Rücksprache und mit Einverständnis seiner Familie berichtet Austrian Wings über das Ableben dieses großartigen Menschen, begnadeten Fliegers und liebevollen Vaters- sowie Großvaters. Rudi Wenighofers fliegerische Heimat war über Jahrzehnte der Spitzerberg, er selbst betrieb Motor- und Segelflug, die Nachwuchsförderung war ihm ein persönliches Anliegen. Mit Rudi Wenighofer verliert Austrian Wings einen guten Freund und Fliegerkameraden.

Am kommenden Samstag, den 29. November 2025, um 10 Uhr, verabschieden Familie, Freunde, Wegbegleiter und seine Fliegerkameraden Rudi Wenighofer auf dem städtischen Friedhof seiner Heimatstadt Hainburg an der Donau. Die Bestattung Müllner hat ein digitales Kondolenzbuch aufgelegt.

Die Luftfahrt in (Ost-)Österreich und der Spitzerberg verlieren mit Rudi Wenighofer eine außergewöhnliche Persönlichkeit. Einen ausführlichen Nachruf auf den Menschen Rudi Wenighofer lesen Sie demnächst auf Austrian Wings.

