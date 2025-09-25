Seltenes Flugzeug und Haifisch-Hüpfburg beim Flugplatzfest am Spitzerberg

Am kommenden Wochenende geht auf dem Flugplatz Spitzerberg nahe dem niederösterreichischen Hainburg wieder das Fly with me Flugplatzfest über die Bühne.

Das "Fly with me" ist ein Familienfest bei freiem Eintritt (Spende erbeten), bei dem den Besuchern nicht nur die Luftfahrt näher gebracht wird, sondern auch (historische) Fahrzeuge wie Traktoren, Mopeds und/oder Motorräder zu bestaunen sind. Auf die Beine gestellt wird alles in rein ehrenamtlicher Arbeit vom Team des Flugsportzentrums Spitzerberg. Als einer der Höhepunkte der Airshow wird heuer wieder eine selten L-19 (Titelbild) erwartet. Dieser Typ stand lange Jahre beim Bundesheer im Einsatz und wurde von den US-Luftstreitkräften u. a. in Vietnam genutzt.

Ein besonderes Hightlight gibt es auch für die jüngsten Besucher. Aller Voraussicht nach wartet sie nämlich eine Haifisch-Hüpfburg!

Laut aktuellen Wetterprognosen soll es am Wochenende im Raum Hainburg trocken werden und bis zu knapp 20 Grad erreichen. Das ideale Airshowwetter, nicht zu heiß und nicht zu kalt.

Das gesamte Programm vom Flugplatzfest gibt es hier.

(red IF )