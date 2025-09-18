Neues Buch von Dieter Haselsteiner: "Die Low-Cost Revolution"

Journalist und Sachbuchautor Dieter Haselsteiner hat ein Buch über Low Cost Airlines geschrieben, das auf Deutsch und Englisch erschienen ist.

Low-Cost Carrier (LCC) sind längst keine Randerscheinung mehr – sie verantworten heute rund ein Drittel der weltweiten Flugkapazitäten. Doch was genau steckt hinter diesem Airline-Modell, das die kommerzielle Luftfahrt nachhaltig verändert hat?

Begriffe wie Billigflieger, Low-Fare Airlines, No-Frills Airlines, Budget Airlines oder gar Ultra Low-Cost Carrier werden oft synonym verwendet, doch die Unterschiede sind fließend. Allen gemein ist das Ziel, operative Kosten möglichst niedrig zu halten – durch schlanke Strukturen und den Verzicht auf teure Zusatzleistungen. So entstehen günstige Ticketpreise, während Zusatzumsätze durch Bordverkauf, Gebühren für Gepäck, Sitzplatzreservierungen oder Services wie Hotel- und Transferbuchungen generiert werden.

Viele traditionelle Netzwerkfluggesellschaften versuchten, dieses Modell zu kopieren – mit teils fragwürdigem Erfolg. Daraus entwickelte sich ein neues Konzept: der Hybrid-Carrier, der Elemente von Low-Cost- und Netzwerk-Airlines kombiniert.

Dieses Buch stellt über 250 Airlines vor, die das Low-Cost-Modell in unterschiedlichster Form umgesetzt haben – von global bekannten Namen wie Ryanair, Southwest Airlines oder AirAsia bis hin zu weniger bekannten Gesellschaften wie Arajet, Flair Airlines, FlyOne, V Bird, VietJet Air, Air Busan oder Jambojet.

Ein spannender Blick hinter die Kulissen einer Branche, die durch disruptive Geschäftsmodelle nicht nur die Ticketpreise, sondern auch die Strategien der etablierten Legacy-Carrier maßgeblich verändert hat. Dieses Buch zeigt auf, bei welchen vermeintlichen Low-Cost Airlines tatsächlich Low-Cost dahintersteckt. Dieses Buch richtet sich an alle die in den unterschiedlichen Bereichen der Luftfahrtindustrie tätig sind als auch an jene die von ihr fasziniert sind.

Das Buch ist sowohl als Paperback und als E-Book erschienen, in Deutscher sowie in Englischer Sprache:

Mit diesem Werk veröffentlicht Dieter J. F. Haselsteiner bereits sein fünftes Buch zur kommerziellen Luftfahrt. Zu seinen bisherigen Publikationen zählen All you need to know about European Airports, Remote, small but essential, Low-Fare-Carrier und ihr Beitrag zur Verkehrserschließung Osteuropas sowie Europas Flughäfen im Blickpunkt.

