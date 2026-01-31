Aviation Event Germany 2026 findet Anfang Februar in Frankfurt statt

Das Zusammentreffen vieler wichtiger Vertreter der europäischen Luftfahrtbranche wird im House of Logistics & Mobility (HOLM) in unmittelbarer Nähe des Flughafens Frankfurt veranstaltet. Bei diesem Aviation Event in Frankfurt treffen sich Europas führende Luftfahrt-, Wirtschaftsakteure und Politiker für einen fokussierten Dialog über die aktuellen Herausforderungen, die den europäischen Luftverkehr prägen und die zukünftige Wettbewerbsfähigkeit des europäischen Lufttransportsektors. CEOs und Manager wichtiger Flughäfen Europas, wie Rom, Wien und Frankfurt sowie Vertreter von Airlines wie Easyjet, Wizzair und Condor nehmen an der Konferenz teil. Diese setzen sie sich, zusammen mit Politikern und Firmen, welche im Hintergrund der Luftfahrt agieren, mit den zukünftigen Fragen, Richtungen und Innovationen der europäischen Luftfahrt auseinander.

Marcel Riwalsky, CEO, Aviation-Event betont die Relevanz der Konferenz: „Der Luftverkehr in Europa wird zunehmend geprägt durch Steuern, Abgaben und Vorschriften – Regeln, die in Nicht-EU-Ländern nicht oder nur in geringerem Maße gelten. Der europäische Luftfahrtsektor steht vor wachsenden strukturellen Belastungen durch Steuern und Regulierung. Dieser Gipfel wird eine Plattform für Branchenführer und Regierungsmitglieder bieten, um sich mit den Herausforderungen der Zukunft, dien Unterschieden und der Förderung der nachhaltigen Wettbewerbsfähigkeit im europäischen Luftfahrtsektor auseinanderzusetzen.

Frankfurt am Main ist einer der weltweit führenden Luftfahrtstandorte, Hubs und ein wichtiger Zugang zur globalen Konnektivität. Der Flughafen Frankfurt, Europas geschäftigster Frachtknotenpunkt mit 1.497.561 Tonnen Luftfracht im ersten Quartal 2025 und einer der führenden internationale Passagierflughäfen mit 47.578.063 Passagieren im gleichen Jahr. Mit Direktverbindungen zu fast 300 Destinationen bietet Frankfurt außergewöhnliche Konnektivität für Branchenführer und Fachleute aus aller Welt. Als Finanzzentrum Deutschlands vereint Frankfurt wirtschaftliche Stärke mit einem dynamisches Geschäftsumfeld, das Zusammenarbeit und Wachstum fördert. Deshalb ist Frankfurt ein idealer Treffpunkt für internationale Geschäfts- und Luftfahrtexperten. Die Region beherbergt außerdem führende Luftfahrtunternehmen, Forschungseinrichtungen und Technologie-Startups. Dadurch wird es zu einem Zentrum für Innovation und Nachhaltigkeit im Luftfahrtsektor.

Text & Foto: Johannes Bauer