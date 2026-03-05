Neues Buch von Dieter Haselsteiner: "Die Welt der Luftfahrt – Zahlen, Märkte, Flugzeuge und Strategien verständlich erklärt"

In seinem neuesten Werk mit dem Titel "Die Welt der Luftfahrt – Zahlen, Märkte, Flugzeuge und Strategien verständlich erklärt" geht Haselsteiner - der sich längst über Österreichs Grenzen hinaus einen Namen gemacht hat - unter anderem folgenden Fragen nach:
Warum dominieren heute zweistrahlige Flugzeuge die Langstrecke?
Weshalb stehen Regionalflugzeuge wirtschaftlich unter Druck?
Wie verändern Sustainable Aviation Fuel (SAF) und zukünftige Elektroflugzeuge die Branche?
Und warum gibt es Länder ohne eigenen Flughafen?
Dieses Buch liefert, so verspricht es Haselsteiner, die Antworten. Es ist laut Angaben des Autors "ab sofort auf Amazon erhältlich".
Es verbindet Technik, Wirtschaft und Marktanalyse zu einem ganzheitlichen Blick auf die kommerzielle Luftfahrt – fundiert recherchiert, datenbasiert und dennoch verständlich geschrieben.
Was erwartet die Leser in seinem neuesten Buch?
Flugzeughersteller & Technologie
- Airbus, Boeing und der neue Herausforderer COMAC
- A320-Familie, A350, Boeing 787 & 747-8 im wirtschaftlichen Kontext
- Kerosinverbrauch, Lärmreduktion und technologische Effizienzgewinne
- Die Zukunft: Sustainable Aviation Fuel und Elektroflugzeuge
Märkte & Verkehrsströme
- Die größten Luftfahrtmärkte der Welt
- Die aufkommensstärksten und flugintensivsten Routen
- Fifth-Freedom-Flüge und internationale Verkehrsrechte
- Länder ohne Flughafen oder ohne Inlandsflüge
- Fly-In/Fly-Out-Konzepte in Australien, Kanada und Alaska
Flotten & Wirtschaftlichkeit
- Lebensdauer und „zweites Leben“ von Verkehrsflugzeugen
- Vom Passagier- zum Frachtflugzeug
- Die Profitabilität der kommerziellen Luftfahrt
- Warum der Erlös pro Passagier über Erfolg oder Misserfolg entscheidet
Besonderheiten & Fun Facts
- Extreme Flughäfen
- Rekordflüge
- Kuriose Strecken und IATA-Codes
- Überraschende Marktphänomene weltweit
Für wen ist dieses Buch?
Dieses Buch richtet sich laut Autor sich an:
- Luftfahrtenthusiasten, die mehr als nur Flugzeugtypen kennen möchten
- Mitarbeitende von Airlines, Flughäfen, Herstellern und Behörden
- Studierende der Luftverkehrswirtschaft
- Vielflieger, die hinter Sitzreihen, Drehkreuzen und Flugplänen das System verstehen wollen
- Entscheider, die Zusammenhänge zwischen Technik, Kostenstruktur und Marktmechanik einordnen möchten
Fundiert, strukturiert, verständlich
Das Buch kombiniert:
- aktuelle Marktdaten
- wirtschaftliche Einordnung
- technologische Entwicklungen
- strategische Perspektiven
- anschauliche Grafiken und strukturierte Analysen
Ohne Fachjargon-Überladung.
Ohne oberflächliche Anekdoten.
Sondern mit Substanz.
Warum dieses Buch?
Weil Luftfahrt mehr ist als Flugzeuge.
Sie ist ein globales System aus Märkten, Infrastruktur, Technologie, Regulierung und Wettbewerb.
Wer sie verstehen will, muss das Zusammenspiel erkennen.
=> Dieses Buch liefert genau dieses Gesamtbild.
Für alle, die beim Blick in den Himmel nicht nur ein Flugzeug sehen – sondern ein System.
Mit diesem Werk veröffentlicht Dieter J. F. Haselsteiner bereits sein sechstes Buch zur kommerziellen Luftfahrt. Zu seinen bisherigen Publikationen zählen Die Low-Cost Revolution, All you need to know about European Airports, Remote, small but essential, Low-Fare-Carrier und ihr Beitrag zur Verkehrserschließung Osteuropas sowie Europas Flughäfen im Blickpunkt. Aktuelle Blogbeiträge des Autors finden Interessierte unter: www.dieterhaselsteiner.at
(red TT)