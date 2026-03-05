Neues Buch von Dieter Haselsteiner: "Die Welt der Luftfahrt – Zahlen, Märkte, Flugzeuge und Strategien verständlich erklärt"

Der österreichische Luftfahrt-Autor und Schriftsteller Dieter Haselsteiner hat sein 13. Buch veröffentlicht.

In seinem neuesten Werk mit dem Titel "Die Welt der Luftfahrt – Zahlen, Märkte, Flugzeuge und Strategien verständlich erklärt" geht Haselsteiner - der sich längst über Österreichs Grenzen hinaus einen Namen gemacht hat - unter anderem folgenden Fragen nach:

Warum dominieren heute zweistrahlige Flugzeuge die Langstrecke?

Weshalb stehen Regionalflugzeuge wirtschaftlich unter Druck?

Wie verändern Sustainable Aviation Fuel (SAF) und zukünftige Elektroflugzeuge die Branche?

Und warum gibt es Länder ohne eigenen Flughafen?

Dieses Buch liefert, so verspricht es Haselsteiner, die Antworten. Es ist laut Angaben des Autors "ab sofort auf Amazon erhältlich".

Es verbindet Technik, Wirtschaft und Marktanalyse zu einem ganzheitlichen Blick auf die kommerzielle Luftfahrt – fundiert recherchiert, datenbasiert und dennoch verständlich geschrieben.



Was erwartet die Leser in seinem neuesten Buch?

Flugzeughersteller & Technologie

Airbus, Boeing und der neue Herausforderer COMAC

A320-Familie, A350, Boeing 787 & 747-8 im wirtschaftlichen Kontext

Kerosinverbrauch, Lärmreduktion und technologische Effizienzgewinne

Die Zukunft: Sustainable Aviation Fuel und Elektroflugzeuge

Märkte & Verkehrsströme

Die größten Luftfahrtmärkte der Welt

Die aufkommensstärksten und flugintensivsten Routen

Fifth-Freedom-Flüge und internationale Verkehrsrechte

Länder ohne Flughafen oder ohne Inlandsflüge

Fly-In/Fly-Out-Konzepte in Australien, Kanada und Alaska

Flotten & Wirtschaftlichkeit

Lebensdauer und „zweites Leben“ von Verkehrsflugzeugen

Vom Passagier- zum Frachtflugzeug

Die Profitabilität der kommerziellen Luftfahrt

Warum der Erlös pro Passagier über Erfolg oder Misserfolg entscheidet

Besonderheiten & Fun Facts

Extreme Flughäfen

Rekordflüge

Kuriose Strecken und IATA-Codes

Überraschende Marktphänomene weltweit

Für wen ist dieses Buch?

Dieses Buch richtet sich laut Autor sich an:

Luftfahrtenthusiasten, die mehr als nur Flugzeugtypen kennen möchten

Mitarbeitende von Airlines, Flughäfen, Herstellern und Behörden

Studierende der Luftverkehrswirtschaft

Vielflieger, die hinter Sitzreihen, Drehkreuzen und Flugplänen das System verstehen wollen

Entscheider, die Zusammenhänge zwischen Technik, Kostenstruktur und Marktmechanik einordnen möchten

Fundiert, strukturiert, verständlich

Das Buch kombiniert:

aktuelle Marktdaten

wirtschaftliche Einordnung

technologische Entwicklungen

strategische Perspektiven

anschauliche Grafiken und strukturierte Analysen

Ohne Fachjargon-Überladung.

Ohne oberflächliche Anekdoten.

Sondern mit Substanz.

Warum dieses Buch?

Weil Luftfahrt mehr ist als Flugzeuge.

Sie ist ein globales System aus Märkten, Infrastruktur, Technologie, Regulierung und Wettbewerb.

Wer sie verstehen will, muss das Zusammenspiel erkennen.

=> Dieses Buch liefert genau dieses Gesamtbild.

Für alle, die beim Blick in den Himmel nicht nur ein Flugzeug sehen – sondern ein System.



Mit diesem Werk veröffentlicht Dieter J. F. Haselsteiner bereits sein sechstes Buch zur kommerziellen Luftfahrt. Zu seinen bisherigen Publikationen zählen Die Low-Cost Revolution, All you need to know about European Airports, Remote, small but essential, Low-Fare-Carrier und ihr Beitrag zur Verkehrserschließung Osteuropas sowie Europas Flughäfen im Blickpunkt. Aktuelle Blogbeiträge des Autors finden Interessierte unter: www.dieterhaselsteiner.at

(red TT)