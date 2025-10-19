Neues Buch: "Die Flugzeuge der unabhängigen Fluggesellschaften Österreichs"

DIN A4-Querformat, Hardcover, gebunden

Als Nachfolgeband des Klassikers zur Geschichte der Austrian Airlines (das Interview mit Gottfried Holzschuh dazu finden Sie hier) können nun in gleicher Ausstattung erstmals die Flotten der privaten Airlines Österreichs vorgestellt werden. Basierend auf einer umfangreichen Quellensammlung zur Entwicklung der Luftahrt in Österreich werden alle Fluggesellschaften seit dem Zweiten Weltkrieg dokumentiert. Der Bogen spannt sich von den ersten Charterfluggesellschaften Aero-Transport und Austria Flugdienst über Montana und Lauda Air bis hin zu den Billigfluggesellschaften des neuen Jahrtausends. Auch die zahlreichen „Eintagsfliegen“, von denen einige nicht einmal abgehoben haben, finden Berücksichtigung.

Viele seltene Abbildungen, Anekdoten und Details aus dem Flugbetrieb sowie eine große Anzahl von Seitenrissen zu den einzelnen Flugzeugmustern ergänzen dieses umfangreiche Standardwerk zur Österreichischen Luftfahrtgeschichte.

