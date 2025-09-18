Die Airpower ist die größte Flugschau Kontinentaleuropas und findet seit Ende der 1990er Jahre regelmäßig auf dem Fliegerhorst Hinterstoisser statt. Ursprünglich wurde sie alle zwei Jahre abgehalten, dann alle drei Jahre. Zuletzt hatte Verteidigungsministerin Klaudia Tanner den Zwei-Jahres-Rhythmus wieder eingeführt. Ihr 25-jähriges Jubiläum feierte die Airpower im Jahr 2022. Die jüngste Airpower fand 2024 statt.

Die nächste Airpower wäre folglich für 2026 geplant gewesen, doch bereits länger kursierten Gerüchte, dass wegen des von der Regierung verordneten Sparpaketes (beim dem sogar Pensionisten, die keine Möglichkeit haben, sich dagegen zu wehren, Geld weggenommen wird) die Airpower 2026 auf dem Prüfstand stehe.

Die Airpower begeistert die Massen - sogar aus Fernost reisen zu jeder Airpower Besucher an.

Nun bestätigte Heeressprecher Oberst Michael Bauer, dass die Airpower 2026 tatsächlich abgesagt ist. Die gute Nachricht für alle Airshow-Fans: 2027 findet die Airpower definitiv statt. Sie ist nicht nur eine militärische Großübung, sondern auch ein bedeutender Wirtschaftsfaktor für die gesamte Region. Bis zu 300.000 Besucher finden sich auf dem Veranstaltungsgelände selbst ein, dazu kommen noch einmal mehrere zigtausend Zaungäste, die das aviatische Spektakel von außerhalb des Fliegerhorstes bestaunen.

