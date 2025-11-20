NTSB-Zwischenbericht zu MD-11F Absturz bestätigt: Triebwerk brach beim Start weg

14 Todesopfer forderte der Absturz einer MD-11F der UPS am 4. November 2025 unmittelbar nach dem Start. Ein erster Zwischenbericht der NTSB bestätigt, was schon unmittelbar nach dem Crash vermutet worden war - Triebwerk Nummer 1 löste sich samt seinem Pylon von der Tragfläche und beschädigte die Maschine schwer. Die Piloten hatten keine Chance. Mittlerweile gilt aus Sicherheitsgründen ein weltweites Flugverbot für alle noch aktiven MD-11, DC-10 und MD-10. Denn es gibt starke Indizien dafür, dass der Unfall durch Materialermüdung verursacht wurde.

Wie das NTSB bekannt gab, fungierte der Erste Offizier Lee Truitt (9.200 Flugstunden gesamt, 994 auf der MD-11) als Pilot Flying, Kapitän Richard Wartenberg (8.613 Stunden Flugerfahrung, davon 4.918 auf der MD-11) agierte als Pilot Monitoring. Der dritte Mann auf dem Jumpseat, Kapitän Dana Diamond, verfügte über eine Erfahrung von 15.250 Stunden, von denen er 8.775 auf der MD-11 geflogen war.

Um 17:11 Uhr erhielt UPS Flug 2976 die Startfreigabe und beschleunigte. Der Startlauf selbst war absolut unauffällig, doch während des Abhebevorganges (gerade als auch das Hauptfahrwerk den Boden verließ) brach Triebwerk Nummer 1 (unter der linken Tragfläche) samt dem Pylon weg. Dabei entstand sofort ein starkes Feuer, gespeist von gebrochenen/gerissenen Hydraulik- und Treibstoffleitungen. Das von der Tragfläche separierte Triebwerk Nummer 1 flog über den Rumpf, das Hecktriebwerk Nummer 2 war - so ist es auf Videoaufnahmen zu erkennen - die heiße Luft des Treibstofffeuers ein, möglicherweise auch Wrackstücke. Der Umstand, dass die Maschine nicht an Höhe gewann, lässt den so gut wie zwingenden Schluss zu, dass Triebwerk Nummer 2 deshalb massiv an Leistung verlor. Mit nur einem Triebwerk konnte die vollbeladene und schwer betankte MD-11F unmöglich an Höhe gewinnen. Die Piloten waren chancenlos, konnten die Katastrophe nicht mehr verhindern.

Laut NTSB-Zwischenbericht stieg die Maschine nur auf eine Höhe von rund 30 Fuß (etwa 9 Meter) über Grund, das Fahrwerk kollidierte mit einer Lagerhalle von UPS, unmittelbar danach kam es zum Absturz und zur Explosion. Neben der dreiköpfigen Besatzung an Bord kamen auch 11 Menschen am Boden ums Leben, darunter ein erst 3-jähriges Mädchen und sein Großvater.

Die Todesopfer

Dana Diamond, 62 (Zweiter Kapitän)

Richard Wartenberg, 57 (Flugkapitän)

Lee Truitt, 45 (Erster Offizier)

Angela Anderson, 45

Carlos Fernandez, 52

Louisnes Fedon, 47 (Großvater von Kimberly Asa)

Kimberly Asa, 3

Matthew Sweets, 37

Megan Washburn, 35

John Loucks, 52

Trinadette “Trina” Chavez, 37

John Spray, 45

Tony Crain, 65

Ella Petty Whorton, 31

Außerdem erlitten 21 Menschen am Boden Verletzungen, 2 davon wurden schwer verletzt.

In der gesamten Geschichte der DC-10 und der MD-11 gab es nur einen vergleichbaren Unfall: Im Jahr 1979 löste sich bei einer DC-10-10 der American Airlines beim Start in Chicago ebenfalls Triebwerk Nummer 1 samt Pylon von der Tragfläche - auch diese Maschine stürzte ab, alle 271 Menschen an Bord (13 Crew / 258 Paxe) und 2 Personen am Boden starben.

Die Untersuchung des Absturzes von UPS Flug 2976 läuft weiter, sämtliche MD-11, DC-10 und MD-10 (DC-10, umgerüstet auf das digitale 2-Mann-Cockpit der MD-11) müssen bis zur Absolvierung technischer Überprüfungen auf dem Boden bleiben. Denn laut NTSB gibt es Hinweise, dass das Wegbrechen von Triebwerk Nummer 1 durch Materialermüdung verursacht wurde.

