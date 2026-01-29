UPS wird MD-11 nicht mehr einsetzen, FedEx schon

Nach dem Absturz einer MD-11 der US-Frachtfluggesellschaft FedEx im November 2025 mit 15 Toten, wurden alle verbliebenen Flugzeuge dieses Typs weltweit gegroundet.

Nun teilte UPS mit, dass sie ihre verbliebene MD-11-Flotte nicht mehr nutzen wird. Die Flugzeuge seien mit Jahresende 2025 vollständig abgeschrieben wurden und sollen sukzessive durch Boeing 767 Frachter ersetzt werden. Am 4. November 2025 hatte sich beim Start einer MD-11F von UPS das linke Triebwerk von der Tragfläche gelöst und schwere Beschädigung an der Tragfläche ausgelöst. Dadurch stürzte das Flugzeug ab. Alle drei Besatzungsmitglieder sowie 12 Menschen am Boden ums Leben. Ursache war nach bisherigen Erkenntnissen ein technischer Defekt.

UPS-Konkrurent FedEx, ebenfalls MD-11-Betreiber, teilte dagegen mit, seine MD-11F-Flotte bis Ende Mai 2026 reaktivieren zu wollen.