UPS gibt Namen der Piloten der abgestürzten MD-11F bekannt

Flugkapitän war Richard Wartenberg, Erster Offizier Lee Truitt. Als dritter Mann war wegen des langen Fluges Kapitän Dana Diamond als Relief-Pilot im Cockpit.
"Unsere Gedanken sind bei allen UPS-Mitarbeitern, die von diesem Unglück betroffen sind, sowie bei allen Mitgliedern unserer Gemeinschaft in Louisville – sie zu unterstützen und sicherzustellen, dass Sie die Betreuung und Ressourcen erhalten, die Sie benötigen, hat für uns oberste Priorität.Dies ist weiterhin eine unglaublich traurige Zeit für unsere gesamte UPS-Familie. Wir sprechen den Familien und Freunden unserer Kollegen sowie den Angehörigen der Menschen in der Gemeinde Louisville unser tiefstes Beileid aus", sagte Nando Cesarone, UPS Executive Vice President, USA & UPS Airlines.
(red / UPS)