UPS gibt Namen der Piloten der abgestürzten MD-11F bekannt

Nach dem Absturz einer MD-11F der US-Frachtfluggesellschaft UPS beim Start in Louisville am 4. November mit mindestens 13 Toten hat das Unternehmen jetzt die Namen der Crew veröffentlicht.

Flugkapitän war Richard Wartenberg, Erster Offizier Lee Truitt. Als dritter Mann war wegen des langen Fluges Kapitän Dana Diamond als Relief-Pilot im Cockpit.

Die Crew der Unglücksmaschine - Grafik: Austrian Wings

"Unsere Gedanken sind bei allen UPS-Mitarbeitern, die von diesem Unglück betroffen sind, sowie bei allen Mitgliedern unserer Gemeinschaft in Louisville – sie zu unterstützen und sicherzustellen, dass Sie die Betreuung und Ressourcen erhalten, die Sie benötigen, hat für uns oberste Priorität.Dies ist weiterhin eine unglaublich traurige Zeit für unsere gesamte UPS-Familie. Wir sprechen den Familien und Freunden unserer Kollegen sowie den Angehörigen der Menschen in der Gemeinde Louisville unser tiefstes Beileid aus", sagte Nando Cesarone, UPS Executive Vice President, USA & UPS Airlines.

(red / UPS)