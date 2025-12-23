Nur noch fünf Airlines fliegen die 747 im Passagierverkehr

Die Königin des Himmels ist immer seltener in ihrem Element anzutreffen. Aktuell betreiben nur noch fünf Fluggesellschaften auf der ganzen Welt die Boeing 747 im Passagierdienst.

Mit einem Auftrag der legendären US-Airline Pan Am begann im Jahr 1966 die Erfolgsgeschichte der Boeing 747, die wie kaum ein anderes Flugzeug den Langstreckenverkehr revolutionieren sollte. In ihrer Glanzzeit flog die 747 bei allen bedeutenden westlichen Fluglinien und sogar kleinere Airlines beschafften diesen Typ oft aus Prestigegründen in kleiner Stückzahl. Auch auf dem Flughafen Wien gehörten die ikonischen Vierstrahler mit dem markanten Buckel auf dem Rumpf über viele Jahrzehnte zum täglichen Bild. Die 747 war allerdings auch in eine Reihe spektakulärer Unglücke verwickelt. Den ersten Totalverlust einer Maschine dieses Typs hatte ausgerechnet die renommierte Lufthansa zu verbuchen, als die "Hessen" im November 1974 nach dem Start in Nairobi abstürzte. Drei Jahre später ereignete sich dann auf Teneriffa das schwerste Flugzeugunglück aller Zeiten, als eine 747 der Pan Am und eine 747 der KLM auf der Startbahn kollidierten. 1983 schoss die Sowjetunion eine 747 der Korean Air über Sachalin ab, 1987 verunglückte eine 747 Combi der SAA/SAL aus bis heute nicht vollständig geklärten Gründen und ein Jahr später ging das Foto des Cockpits der "Clipper Maid of the Seas" als Symbol für Terrorismus in die Geschichte ein, nachdem bis heute unbekannte Täter Flug Pan Am 103 über Lockerbie in die Luft gesprengt hatten. Doch die Zeiten, in denen dieses ikonische Flugzeug auf allen großen Flughäfen der Welt täglich zu Gast war, sind längst vorbei. Flugzeuge wie die Boeing 767-300ER, die Boeing 777-200ER, die Boeing 777-300ER, der Airbus A330 und der A350 haben die 747 aus dem Passagierverkehr so gut wie verdrängt.

Mit Stand Ende 2025 gibt es lediglich noch fünf Fluggesellschaften, welche den Jumbo regulär im Passagierverkehr einsetzen:

Korean Air, 5 x 747-8

Air China, 6 x 747-8 und 2 x 747-400

Rossiya, 2 x 747-400 im Aktivstand (wobei die Maschinen aufgrund der westlichen Sanktionen gegen Russland kaum fliegen dürften)

Lufthansa, 19 x 747-8, 3 x Boeing 747-400

Mahan Air, angeblich 2 x 747-400

Die US-amerikanische Atlas Air betreibt ebenfalls mehrere 747-400, allerdings kommen diese Maschinen NICHT im regulären Linienverkehr, sondern lediglich auf Charteroperationen (vielfach für das US-Militär) zum Einsatz.

Wer als Europäer also noch mit dem Jumbo als Passagier fliegen will, muss sich beeilen. Denn auch bei Lufthansa sind die Tage der 747 auf absehbare Zeit gezählt. Als Frachter dagegen wird die "Königin des Himmels", die 747, die von vielen Luftfahrtfans als eines der elegantesten Flugzeuge der Welt angesehen wird, noch einige Jahre am Himmel zu sehen sein.

Text & Foto: Patrick Huber