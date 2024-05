Fotostrecke: Kalitta Air Boeing 747 zu Besuch in der Slowakei

Der Flughafen der slowakischen Hauptstadt Pressburg/Bratislava bekommt nicht oft Besuch von einer Boeing 747. Am 1. Mai war es soweit. Eine Fotostrecke.

Pressburg, auf Slowakisch Bratislava, ist die Hauptstadt der Slowakei und sein Flughafen - über den wir kürzlich auf Deutsch und Slowakisch eine umfassende Reportage veröffentlichten - das Tor des Landes zur Welt. Im Vergleich zu Prag, Budapest oder Wien ist die Anzahl der Flugbewegungen zwar überschaubar, doch der Stefanik Airport Bratislava gilt unter Spottern in der Slowakei, Österreich, Ungarn und Tschechien als Geheimtipp. Es gibt ein gutes Einvernehmen mit Exekutive und Airport Security, Fotolöcher im Zaun, eine eigene Spotterplattform und die Möglichkeit, ganz legal mit dem Auto bis zum Flughafenzaun fahren zu können. All das zusammen bieten es nur auf wenige Flughäfen. Zudem besuchen immer wieder "Specials" wie etwa eine israelische Boeing 707 oder Flugzeuge der deutschen Luftwaffe den Airport. Am Abend des 1. Mai 2024 folgte dann ein weiteres Highlight.

Eine aus Fort Liberty, einem der größten Militärstützpunkte der USA, kommende Boeing 747 der Kalitta Air setzte gegen 20:15 Uhr auf der Piste des Stefanik Flughafens auf. Kalitta Air führt traditionell viele Transporte für das US-Militär durch. Zu den Details des Fluges liegen zwar keine Informationen vor, jedoch ist die Slowakei ein wichtiger NATO-Partner angesichts des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine. Die Slowakei grenzt direkt an die Ukraine und die NATO hat zahlreiche Truppen und Luftabwehrsysteme des Typs Patriot in dem Land stationiert. Der Zweck des Fluges war daher eindeutig militärischer Natur.

Zum Einsatz kam die Boeing 747-400F, N712CK, von Kalitta, die bereits die neuen Farben des Unternehmens trägt. Dieses Flugzeug wurde als Frachter produziert (keine umgerüstete Passagiermaschine) und im Jahr 2002 von Boeing an die südkoreanische Korean Air Cargo als HL7400 ausgeliefert. 2018 übernahm Kalitta den Jet und setzt ihn seither in seinem Streckennetz ein.

Am späten Vormittag des 2. Mai 2024 verließ der Jumbo die slowakische Hauptstadt wieder und flog ohne Fracht weiter nach Hongkong.

Fotoimpressionen

Die Verwendung von Flugfunkscannern ist in der Slowakei problemlos möglich. In Österreich dagegen machen die Behörden Jagd auf Spotter mit Scannern als wären sie Schwerverbrecher.

Bis der Jumbo mit Kerosin aus Tanklastern aufgetankt war, dauerte es eine Weile.

(red)