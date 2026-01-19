AUA: Sofia Cantele übernimmt Rolle als Board Advisor International & Government Affairs

Sofia Cantele übernimmt ab sofort die Rolle als Board Advisor International & Government Affairs bei Austrian Airlines. In ihrer neuen Funktion vertritt Sofia Cantele Austrian Airlines in politischen Agenden, analysiert und bewertet regulatorische Entwicklungen und berät das Vorstandsteam zu deren Auswirkungen auf Strategie, Geschäftsentwicklung und Wettbewerbsfähigkeit. Darüber hinaus bildet sie eine wichtige Schnittstelle der Fluglinie zu politischen branchenrelevanten Interessensgruppen auf nationaler und internationaler Ebene. In dieser Position folgt sie Walter Reimann nach, der nach 37 Dienstjahren seinen Ruhestand antreten wird. An seine Arbeit als etablierter Board Advisor Public Affairs wird Sofia Cantele nun anschließen.

Sofia Cantele bringt über zehn Jahre nationale und internationale Erfahrung in den Bereichen Strategie, Unternehmens- und Regierungsangelegenheiten, Kommunikation, Stakeholder-Engagement und Projektmanagement mit. Ihre Karriere nahm bei Austrian Airlines ihren Anfang, wo sie zunächst in der Abteilung für Luftfahrtpolitik und dann bei Human Resources tätig war. Ab 2019 wechselte sie in die Beratung und betreute dort Unternehmen in unterschiedliche Branchen. Zuletzt war sie beim Pharmaunternehmen Eli Lilly Austria als Lead External & Governmental Affairs sowie in einer internationalen Rolle im Bereich Corporate Affairs tätig. Seit 2023 hält sie ein ehrenamtliches Engagement in der Österreichischen Public Affairs Vereinigung (ÖPAV), wo sie die Co-Leitung der Arbeitsgruppe Gesetzgebung innehat, und Mitglied des erweiterten Vorstands ist.

„Ich freue mich, dass wir Sofia Cantele für die anspruchsvolle Position als Board Advisor International & Government Affairs gewinnen konnten und sie ihr Karriereweg nach rund zehn Jahren wieder zu Austrian Airlines zurückführt. Bei Walter Reimann bedanke ich mich für seine ausgezeichnete Arbeit und die wertvolle Expertise während der letzten Jahrzehnte und wünsche ihm für den wohlverdienten Ruhestand alles erdenklich Gute“, so Austrian Chief Executive Officer Annette Mann.

(red FH / PM OS)