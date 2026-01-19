Austrian Wings exklusiv: Dritter Dreamliner für AUA stößt im März zur Flotte

Die Modernisierung der AUA-Langstreckenflotte schreitet voran. Im April 2023 bestätigte die AUA einen Austrian Wings Bericht, wonach die 787 die alten Boeing 767 und 777 ersetzt. Ein knappes Jahr später dann der luftfahrthistorische Moment - der erste für die AUA bestimmte Dreamliner landete in Wien. Am 15. Juni 2024 fand der erste kommerzielle Passagierflug mit einem Dreamliner in der Geschichte der AUA statt. Bis der erste AUA-Dreamliner auch die Farben der AUA trug, dauerte es noch etwas länger.

Aktuell fliegen zwei Boeing 787-9 Dreamliner, die OE-LPL und die OE-LPM, für die AUA. Außerdem hat die rot-weiß-rote Fluggesellschaft noch 3 Boeing 767-300ER und 6 Boeing 777-300ER für Langstreckenflüge in ihrer Flotte. Diese Maschinen stammen teilweise noch aus den Beständen der alten Lauda Air. Die Tage der 767 und 777 bei der AUA sind allerdings gezählt, denn bis 2028 sollen sie durch insgesamt 11 Boeing 787-9 Dreamliner ersetzt werden. Für das Training und die Fortbildung der (zukünftigen) 787-Piloten der AUA wurde vor rund einem Jahr ein 787-Simulator am Standort Wien in Betrieb genommen.

Dritter Dreamliner für die AUA im Anflug

Der nächste Schritt in der Flottenmodernisierung geht in Kürze über die Bühne. Bereits im März dieses Jahres soll die AUA ihre dritte Boeing 787-9 Dreamliner erhalten, allerdings kommt das Flugzeug nicht direkt nach Wien, sondern geht zuerst für technische Arbeiten nach Asien und wird anschließend noch in AUA-Farben lackiert. Denn die Maschine stand zuvor bei Lufthansa im Einsatz. Unsere entsprechenden Recherchen bestätigte AUA-Sprecherin Anita Kiefer auf Anfrage. "Wir können bestätigen, dass wir für März die Übergabe des ersten Lufthansa-Sprinters und damit dritten Dreamliners erwarten. Laut Plan wird das Flugzeug direkt nach Taiwan gehen, wo die entsprechenden Arbeiten am Interieur durchgeführt werden. Danach wird das Flugzeug in Teruel / Spanien lackiert. Wenn die Maschine schlussendlich nach Wien kommen wird, wird sie die Austrian Farben tragen – das wird allerdings erst im Lauf des Mai 2026 so sein. Laut Plan soll der Dreamliner mit Juni 2026 in den Flugbetrieb integriert werden", so Sprecherin Anita Kiefer gegenüber Austrian Wings.

Laut Recherchen des Autors wird der dritte Dreamliner eine der drei verbliebenen 767 ablösen; diese soll jedoch noch einige Monate als Standby-Aircraft zur Verfügung stehen, Symbolbild - Foto: www.der-rasende-reporter.info (bitte beachten Sie, dass die Aufnahmen dieses Fotografen ausschließlich mit schriftlicher Genehmigung des Fotografen verwendet werden dürfen und ggf. honorarpflichtig sein können)

Dazu ob mit der Einflottung der dritten Boeing 787-9 Dreamliner zeitgleich eine ältere 767 oder 777 außer Dienst gestellt wird, wollte sich Kiefer nicht äußern. Laut Austrian Wings Recherchen dürfte jedoch geplant sein, dass dieser neue Dreamliner eine Boeing 767 ersetzt, die abgelöste Maschine allerdings noch einige Monate als "Reserveflugzeug" fungiert.

Text & Fotos: Patrick Huber